Seine-Maritime : deux blessés dans une collision sur la D6015, à Bolbec, une femme de 51 ans désincarcérée

Deux voitures sont entrées en collision sur la D6015, à hauteur du hameau de la Maison blanche à Bolbec, en Seine-Maritime. Le choc a fait deux blessés, dont une femme de 51 ans restée coincée dans son véhicule.
Les sapeurs-pompiers ont dû découper une partie de la carrosserie pour parvenir à la dégager. En urgence absolue, la victime a été prise en charge par une équipe du SMUR avant d’être transportée sous surveillance médicale à l’hôpital Jacques-Monod, au Havre.
Les sapeurs-pompiers ont dû découper une partie de la carrosserie pour parvenir à la dégager. En urgence absolue, la victime a été prise en charge par une équipe du SMUR avant d’être transportée sous surveillance médicale à l’hôpital Jacques-Monod, au Havre.
Un second blessé évacué à Lillebonne
L’autre victime, un homme de 56 ans, a été classée en urgence relative. Elle a été transportée au centre hospitalier de Lillebonne.
Les circonstances de la collision n’ont pas été précisées.
Les circonstances de la collision n’ont pas été précisées.
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