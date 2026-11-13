Seine-Maritime : deux blessés dans une collision sur la D6015, à Bolbec, une femme de 51 ans désincarcérée

Les victimes ont été prises en charge par les secours - illustration Pixabay

Une femme de 51 ans a été grièvement blessée dans un accident impliquant deux voitures sur la D6015, près de Bolbec, ce vendredi matin. Un second automobiliste a également été hospitalisé.

Publié le Vendredi 13 Novembre 2026 à 09:46 Mis à jour : 13/11 - 09:54