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Seine-Maritime : deux blessés dans une collision sur la D6015, à Bolbec, une femme de 51 ans désincarcérée

Les victimes ont été prises en charge par les secours - illustration Pixabay



Une femme de 51 ans a été grièvement blessée dans un accident impliquant deux voitures sur la D6015, près de Bolbec, ce vendredi matin. Un second automobiliste a également été hospitalisé.


Publié le Vendredi 13 Novembre 2026 à 09:46 Mis à jour : 13/11 - 09:54


Seine-Maritime : deux blessés dans une collision sur la D6015, à Bolbec, une femme de 51 ans désincarcérée
Deux voitures sont entrées en collision sur la D6015, à hauteur du hameau de la Maison blanche à Bolbec, en Seine-Maritime. Le choc a fait deux blessés, dont une femme de 51 ans restée coincée dans son véhicule.

Les sapeurs-pompiers ont dû découper une partie de la carrosserie pour parvenir à la dégager. En urgence absolue, la victime a été prise en charge par une équipe du SMUR avant d’être transportée sous surveillance médicale à l’hôpital Jacques-Monod, au Havre.

Un second blessé évacué à Lillebonne

L’autre victime, un homme de 56 ans, a été classée en urgence relative. Elle a été transportée au centre hospitalier de Lillebonne.

Les circonstances de la collision n’ont pas été précisées.
 

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