En Seine-Maritime, un animateur périscolaire soupçonné d’avoir filmé 13 fillettes dans les toilettes d’une école

L’enquête, ouverte après un signalement pour détention d’images pédopornographiques, a révélé des faits particulièrement préoccupants dans une école de Saint-Aubin-lès-Elbeuf, près de Rouen, en Seine-Maritime. Un animateur périscolaire employé par la commune est soupçonné d’avoir filmé clandestinement 13 petites filles scolarisées dans l’établissement où il travaillait.
L’homme avait été placé en garde à vue le 21 octobre 2026, à la suite d’un signalement de l’Office des mineurs (OFMIN). Son audition a dû être interrompue à deux reprises en raison de son état de santé, jugé incompatible avec la garde à vue. Il a notamment été hospitalisé au centre hospitalier du Rouvray.
L’homme avait été placé en garde à vue le 21 octobre 2026, à la suite d’un signalement de l’Office des mineurs (OFMIN). Son audition a dû être interrompue à deux reprises en raison de son état de santé, jugé incompatible avec la garde à vue. Il a notamment été hospitalisé au centre hospitalier du Rouvray.
Des vidéos découvertes sur son matériel informatique
Les investigations ont pris une nouvelle dimension avec l’exploitation du matériel informatique saisi lors de la garde à vue. Les enquêteurs y ont découvert des fichiers vidéo récents montrant 13 fillettes de l’école. Selon le procureur de la République de Rouen, ces images avaient été enregistrées dans les toilettes, à l’insu des enfants.
La garde à vue du suspect a repris ce jeudi 12 novembre. À son issue, l'animateur a été déféré devant la justice et présenté en comparution immédiate.
Il est poursuivi pour acquisition et détention d’images pédopornographiques, consultation habituelle de sites diffusant ce type de contenus, ainsi que pour voyeurisme commis sur mineur.
La garde à vue du suspect a repris ce jeudi 12 novembre. À son issue, l'animateur a été déféré devant la justice et présenté en comparution immédiate.
Il est poursuivi pour acquisition et détention d’images pédopornographiques, consultation habituelle de sites diffusant ce type de contenus, ainsi que pour voyeurisme commis sur mineur.
Placé en détention provisoire jusqu’à son procès
Devant le tribunal correctionnel, le prévenu a demandé un délai pour préparer sa défense. L’affaire a donc été renvoyée au 7 décembre 2026.
Dans l’attente de cette audience, le tribunal a ordonné son placement en détention provisoire.
À ce stade de la procédure, le communiqué du parquet ne précise ni l’âge de l’animateur, ni celui des fillettes concernées. Il ne donne pas davantage d’indications sur la période durant laquelle les vidéos ont été réalisées.
Le mis en cause demeure présumé innocent jusqu’à une éventuelle condamnation définitive.
Dans l’attente de cette audience, le tribunal a ordonné son placement en détention provisoire.
À ce stade de la procédure, le communiqué du parquet ne précise ni l’âge de l’animateur, ni celui des fillettes concernées. Il ne donne pas davantage d’indications sur la période durant laquelle les vidéos ont été réalisées.
Le mis en cause demeure présumé innocent jusqu’à une éventuelle condamnation définitive.
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