En Seine-Maritime, un animateur périscolaire soupçonné d’avoir filmé 13 fillettes dans les toilettes d’une école

Les investigations ont pris une nouvelle dimension avec l’exploitation du matériel informatique saisi lors de la garde à vue. Les enquêteurs y ont découvert des fichiers vidéo récents montrant 13 fillettes de l’école. Selon le procureur de la République de Rouen, ces images avaient été enregistrées dans les toilettes, à l’insu des enfants.



La garde à vue du suspect a repris ce jeudi 12 novembre. À son issue, l'animateur a été déféré devant la justice et présenté en comparution immédiate.



Il est poursuivi pour acquisition et détention d’images pédopornographiques, consultation habituelle de sites diffusant ce type de contenus, ainsi que pour voyeurisme commis sur mineur.