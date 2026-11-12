 
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
Tags : Saint-Aubin-lès-Elbeuf, Seine-Maritime


En Seine-Maritime, un animateur périscolaire soupçonné d’avoir filmé 13 fillettes dans les toilettes d’une école

Dans l'ordinateur de l'animateur, les enquêteurs y ont découvert des fichiers vidéo récents montrant 13 fillettes de l’école. - Illustration © Pexels



Employé par la ville de Saint-Aubin-lès-Elbeuf, un animateur périscolaire a été placé en détention provisoire. Des vidéos de 13 écolières, filmées à leur insu dans les toilettes, ont été découvertes sur son matériel informatique.


Publié le Jeudi 12 Novembre 2026 à 18:17 Mis à jour : 12/11 - 18:23


En Seine-Maritime, un animateur périscolaire soupçonné d’avoir filmé 13 fillettes dans les toilettes d’une école
L’enquête, ouverte après un signalement pour détention d’images pédopornographiques, a révélé des faits particulièrement préoccupants dans une école de Saint-Aubin-lès-Elbeuf, près de Rouen, en Seine-Maritime. Un animateur périscolaire employé par la commune est soupçonné d’avoir filmé clandestinement 13 petites filles scolarisées dans l’établissement où il travaillait.

L’homme avait été placé en garde à vue le 21 octobre 2026, à la suite d’un signalement de l’Office des mineurs (OFMIN). Son audition a dû être interrompue à deux reprises en raison de son état de santé, jugé incompatible avec la garde à vue. Il a notamment été hospitalisé au centre hospitalier du Rouvray.

Des vidéos découvertes sur son matériel informatique

Les investigations ont pris une nouvelle dimension avec l’exploitation du matériel informatique saisi lors de la garde à vue. Les enquêteurs y ont découvert des fichiers vidéo récents montrant 13 fillettes de l’école. Selon le procureur de la République de Rouen, ces images avaient été enregistrées dans les toilettes, à l’insu des enfants.

La garde à vue du suspect a repris ce jeudi 12 novembre. À son issue, l'animateur a été déféré devant la justice et présenté en comparution immédiate.

Il est poursuivi pour acquisition et détention d’images pédopornographiques, consultation habituelle de sites diffusant ce type de contenus, ainsi que pour voyeurisme commis sur mineur.

Placé en détention provisoire jusqu’à son procès

Devant le tribunal correctionnel, le prévenu a demandé un délai pour préparer sa défense. L’affaire a donc été renvoyée au 7 décembre 2026.

Dans l’attente de cette audience, le tribunal a ordonné son placement en détention provisoire.

À ce stade de la procédure, le communiqué du parquet ne précise ni l’âge de l’animateur, ni celui des fillettes concernées. Il ne donne pas davantage d’indications sur la période durant laquelle les vidéos ont été réalisées.

Le mis en cause demeure présumé innocent jusqu’à une éventuelle condamnation définitive.


Vous pouvez réagir à cet article
En Seine-Maritime, un animateur périscolaire soupçonné d’avoir filmé 13 fillettes dans les toilettes d’une école L’autoroute A14 gratuite en semaine vers la province : toutes les infos à connaître Accident de personne à Oissel : le trafic des trains interrompu sur la ligne Paris-Rouen  
Suivre Infonormandie sur WhatsApp
Retour à l'accueil
Vous consultez régulièrement InfoNormandie ? Ajoutez-nous à vos sources préférées sur Google pour retrouver plus facilement nos articles dans les résultats d’actualité.
Ajouter InfoNormandie
Chargement du fil info…
Les autres infos