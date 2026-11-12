A13 fermée vers Rouen : neuf mois de galère en perspective pour les automobilistes

Pour les automobilistes arrivant de la porte d’Auteuil ou du périphérique extérieur, le détour officiel passera par Boulogne-Billancourt. Il faudra rejoindre l’avenue Édouard-Vaillant, puis l’avenue du Général-Leclerc, avant de récupérer la RN118 en direction de Meudon et Chartres.



Le parcours se poursuivra sur l’A86 vers Versailles et Vélizy, puis sur la RN12 et l’A12, pour retrouver enfin l’A13 en direction de Rouen.



Les conducteurs venant de Boulogne-Billancourt seront, eux aussi, dirigés vers cet itinéraire, via le quai Alphonse-Le-Gallo et le pont de Sèvres.



Une autre possibilité est prévue pour les automobilistes circulant sur le périphérique intérieur. Ils pourront poursuivre jusqu’à la porte Maillot, puis emprunter la sortie N13/A14 en direction de Rouen.



Ce report du trafic vers d’autres axes de l’ouest parisien pourrait se traduire par des ralentissements, notamment aux heures de pointe. L’arrêté ne fournit toutefois aucune estimation des temps de parcours supplémentaires.