A13 fermée vers Rouen : neuf mois de galère en perspective pour les automobilistes

Les habitués de l’A13 vont devoir revoir leur itinéraire. Dès ce dimanche 15 novembre à 22 heures, l’autoroute sera coupée dans le sens Paris-Rouen sur huit kilomètres, pour permettre des travaux de confortement du tunnel de Saint-Cloud. Une fermeture de longue durée qui concerne directement les automobilistes circulant entre la capitale, les Yvelines et la Normandie.
Et le retour à la normale n’est pas pour demain. Selon un arrêté interpréfectoral publié le 10 novembre, la circulation ne pourra reprendre sur cette portion que le mercredi 1er septembre 2027 à 5 h 30. D’ici là, les conducteurs devront contourner le secteur par le sud ou passer par l’A14, avec des conséquences possibles sur des axes déjà très fréquentés.
Et le retour à la normale n’est pas pour demain. Selon un arrêté interpréfectoral publié le 10 novembre, la circulation ne pourra reprendre sur cette portion que le mercredi 1er septembre 2027 à 5 h 30. D’ici là, les conducteurs devront contourner le secteur par le sud ou passer par l’A14, avec des conséquences possibles sur des axes déjà très fréquentés.
Le périphérique également touché dès dimanche soir
Avant même le début du chantier, l’installation des équipements de sécurité va compliquer les déplacements aux portes de Paris. Dans la nuit du 15 au 16 novembre, entre 22 heures et 4 h 30, le périphérique extérieur sera fermé entre la porte de la Muette et l’accès à l’A13. Le périphérique intérieur sera également coupé entre le quai d’Issy et cet accès, mais pas au même moment.
La bretelle permettant de rejoindre l’A13 depuis la porte d’Auteuil fermera également à partir de 4 heures. Les deux voies de gauche de l’avenue du Palais, qui conduisent vers l’autoroute, seront neutralisées pendant toute la durée des travaux.
Ces perturbations nocturnes se reproduiront à la fin du chantier, dans la nuit du 31 août au 1er septembre 2027, lors du retrait des installations.
La bretelle permettant de rejoindre l’A13 depuis la porte d’Auteuil fermera également à partir de 4 heures. Les deux voies de gauche de l’avenue du Palais, qui conduisent vers l’autoroute, seront neutralisées pendant toute la durée des travaux.
Ces perturbations nocturnes se reproduiront à la fin du chantier, dans la nuit du 31 août au 1er septembre 2027, lors du retrait des installations.
Un long détour par la RN118, l’A86 et l’A12
Pour les automobilistes arrivant de la porte d’Auteuil ou du périphérique extérieur, le détour officiel passera par Boulogne-Billancourt. Il faudra rejoindre l’avenue Édouard-Vaillant, puis l’avenue du Général-Leclerc, avant de récupérer la RN118 en direction de Meudon et Chartres.
Le parcours se poursuivra sur l’A86 vers Versailles et Vélizy, puis sur la RN12 et l’A12, pour retrouver enfin l’A13 en direction de Rouen.
Les conducteurs venant de Boulogne-Billancourt seront, eux aussi, dirigés vers cet itinéraire, via le quai Alphonse-Le-Gallo et le pont de Sèvres.
Une autre possibilité est prévue pour les automobilistes circulant sur le périphérique intérieur. Ils pourront poursuivre jusqu’à la porte Maillot, puis emprunter la sortie N13/A14 en direction de Rouen.
Ce report du trafic vers d’autres axes de l’ouest parisien pourrait se traduire par des ralentissements, notamment aux heures de pointe. L’arrêté ne fournit toutefois aucune estimation des temps de parcours supplémentaires.
Le parcours se poursuivra sur l’A86 vers Versailles et Vélizy, puis sur la RN12 et l’A12, pour retrouver enfin l’A13 en direction de Rouen.
Les conducteurs venant de Boulogne-Billancourt seront, eux aussi, dirigés vers cet itinéraire, via le quai Alphonse-Le-Gallo et le pont de Sèvres.
Une autre possibilité est prévue pour les automobilistes circulant sur le périphérique intérieur. Ils pourront poursuivre jusqu’à la porte Maillot, puis emprunter la sortie N13/A14 en direction de Rouen.
Ce report du trafic vers d’autres axes de l’ouest parisien pourrait se traduire par des ralentissements, notamment aux heures de pointe. L’arrêté ne fournit toutefois aucune estimation des temps de parcours supplémentaires.
L’A14 gratuite, mais pas pour tout le monde
Pour limiter les difficultés, le gouvernement a décidé de rendre l’A14 gratuite dans le sens Paris-province pour les véhicules légers. Cette mesure, annoncée par Sanef, entrera en vigueur lundi 16 novembre.
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L’autoroute A14 gratuite en semaine vers la province : toutes les infos à connaître
Attention toutefois : la gratuité ne s’appliquera que du lundi au vendredi, hors jours fériés, et doit prendre fin en juin 2027. Le week-end, les conditions habituelles de péage resteront donc applicables.
L’A14 apparaît ainsi comme l'une des principales solutions de remplacement pour rejoindre l’ouest des Yvelines et poursuivre vers la Normandie sans emprunter le secteur fermé du tunnel de Saint-Cloud.
La Direction des routes d’Île-de-France prévoit une signalisation spécifique et des messages sur les panneaux lumineux pour guider les automobilistes tout au long du chantier.
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À RETENIR
Ce qui change dès dimanche
L’A13 fermera dimanche 15 novembre à 22 heures, uniquement dans le sens Paris-province, sur huit kilomètres. La réouverture est programmée pour le 1er septembre 2027 à 5 h 30.
Pour rejoindre Rouen, les automobilistes devront emprunter les déviations par la RN118, l’A86, la RN12 et l’A12, ou passer par l’A14 via la porte Maillot.
Ce qui change dès dimanche
L’A13 fermera dimanche 15 novembre à 22 heures, uniquement dans le sens Paris-province, sur huit kilomètres. La réouverture est programmée pour le 1er septembre 2027 à 5 h 30.
Pour rejoindre Rouen, les automobilistes devront emprunter les déviations par la RN118, l’A86, la RN12 et l’A12, ou passer par l’A14 via la porte Maillot.