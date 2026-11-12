Accident de personne à Oissel : le trafic des trains interrompu sur la ligne Paris-Rouen

Matinée difficile pour les voyageurs sur le réseau normand, ce jeudi 12 novembre. Un accident de personne dans le secteur de Sotteville, à Oissel-sur-Seine précisément, a entraîné l’interruption du trafic dans les deux sens sur les lignes Paris–Rouen et Rouen–Caen, a indiqué SNCF Nomad Train sur ses réseaux autour de 6 heures.
Alerté à 5h35, le service départemental d'incendie et de secours (Sdis) de Seine-Maritime a dépêché dix-huit sapeurs-pompiers avec six engins.
La circulation des trains a été suspendue pour permettre l’intervention des secours et des équipes spécialisées. Initialement estimée à 8 heures, la reprise progressive du trafic a finalement été annoncée à 9 h 10.
Alerté à 5h35, le service départemental d'incendie et de secours (Sdis) de Seine-Maritime a dépêché dix-huit sapeurs-pompiers avec six engins.
La circulation des trains a été suspendue pour permettre l’intervention des secours et des équipes spécialisées. Initialement estimée à 8 heures, la reprise progressive du trafic a finalement été annoncée à 9 h 10.
Percuté par un train de voyageurs
Selon nos informations, la vicitime, percutée par un train de voyageurs, serait un homme. L'accident s'est produit au niveau d'un pont ferroviaire situé entre l'avenue du Général-de-Gaulle et le boulevard de Dambourney.
Les services de police confirment l;'ouverture d'une enquête.
Plus d’informations à venir sur infonormandie sur les circonstances de l’accident.
Les services de police confirment l;'ouverture d'une enquête.
Plus d’informations à venir sur infonormandie sur les circonstances de l’accident.
Vol de câbles : la ligne sens Paris-Rouen perturbée
À 9 h 40, SNCF Nomad Train a signalé un « dérangement d’installation » sur la ligne Paris-Rouen. La raison de cet incident est due en réalité à un « acte de vandalisme », un vol de câbles au niveau des intallations ferroviaires à Pont-de-l’Arche, dans l’Eure. Conséquence iommédiate : le trafic a été fortement ralenti en direction de Rouen. La SNCF annonce des retards d'au moins 15 minutes en moyenne.
Les équipes étaient sur place. La SNCF estime maintenant la reprise du trafic à 14 heures, un horaire qui reste prévisionnel
Les équipes étaient sur place. La SNCF estime maintenant la reprise du trafic à 14 heures, un horaire qui reste prévisionnel