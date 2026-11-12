Accident de personne à Oissel : le trafic des trains interrompu sur la ligne Paris-Rouen

La circulation des trains a été arrêtée pendant près de trois heures ce matin - illustration

Un accident de personne à Oissel a interrompu les circulations, ce jeudi matin, sur les lignes Paris–Rouen et Rouen–Caen. Après une reprise progressive, un autre incident - acte de vandalisme - a perturbé les trains vers Rouen.

Publié le Jeudi 12 Novembre 2026 à 09:16 Mis à jour : 12/11 - 12:08