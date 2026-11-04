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Seine-Maritime. À plus de 80 km/h dans les rues de Petit-Couronne, il tente de semer la police

Le fuyard s'est retrouvé bloqué par un véhicule de police à l'issue d'une course poursuite dans les rues de la ville - Illustration


Sans permis et positif aux stupéfiants, un automobiliste de 30 ans a entraîné les policiers dans une course-poursuite, mardi soir, à Petit-Couronne. Sa fuite s'est terminée à pied, après plusieurs infractions au Code de la route.


Publié le Mercredi 4 Novembre 2026 à 12:08


Seine-Maritime. À plus de 80 km/h dans les rues de Petit-Couronne, il tente de semer la police
Une infraction au code de la route, une patrouille qui tente un contrôle et un conducteur qui prend tous les risques pour lui échapper. Mardi 3 novembre, vers 21 h 20, une équipe de la brigade canine en mission de sécurisation repère une voiture qui bifurque vers la rue Jean-Jaurès, à Petit-Couronne, sans mettre son clignotant. Mais à la vue des policiers, l'automobiliste accélère et refuse de s'arrêter.

La poursuite s'engage aussitôt dans les rues de la ville. Le fuyard enchaîne les infractions, roulant notamment à plus de 80 km/h en agglomération, selon une source policière. Il traverse une zone limitée à 30 km/h, puis s'engage à contresens dans la rue Aristide-Briand, toujours avec les policiers à ses trousses.

Il abandonne sa voiture et détale

Sa cavale tourne court quelques minutes plus tard, rue René-Cassin. Bloqué par un véhicule de police, le conducteur tente un dernier coup : il sort de sa voiture et détale à pied. Sans succès. Les fonctionnaires le rattrapent rapidement et l'interpellent.

L'homme, âgé de 30 ans, conduisait sans permis. Négatif au dépistage d'alcoolémie, il a en revanche été contrôlé positif aux stupéfiants. Quant à sa voiture, elle a terminé sa soirée à la fourrière.

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