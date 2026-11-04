Seine-Maritime. À plus de 80 km/h dans les rues de Petit-Couronne, il tente de semer la police

Le fuyard s'est retrouvé bloqué par un véhicule de police à l'issue d'une course poursuite dans les rues de la ville - Illustration

Sans permis et positif aux stupéfiants, un automobiliste de 30 ans a entraîné les policiers dans une course-poursuite, mardi soir, à Petit-Couronne. Sa fuite s'est terminée à pied, après plusieurs infractions au Code de la route.

Publié le Mercredi 4 Novembre 2026 à 12:08