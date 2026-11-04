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Tags : Le Havre, manifestation, Seine-Maritime


Manifestation au Havre : le préfet autorise finalement le parcours du cortège syndical

Les manifestations ont été interdites par la préfecture dans certains secteurs, notamment commerciaux, du centre-ville du Havre ces dernières semaines.


Contrairement à Rouen, où le parcours initial a été interdit, les syndicats pourront défiler jeudi 5 novembre au Havre sur l’itinéraire qu’ils ont déclaré.


Publié le Mercredi 4 Novembre 2026 à 12:51


Manifestation au Havre : le préfet autorise finalement le parcours du cortège syndical
Le préfet de la Seine-Maritime a donné son feu vert à la manifestation prévue ce jeudi 5 novembre au Havre. Une décision prise après plusieurs jours de discussions entre les services de l’État et les organisations syndicales.

Lire aussi : À Rouen, le préfet interdit le parcours prévu dans le centre-ville

Le cortège empruntera pourtant certaines rues situées dans le périmètre où les rassemblements sont normalement interdits. Le préfet a décidé d'accorder une dérogation, estimant suffisantes les mesures d'encadrement prévues par les organisateurs, notamment le renforcement de leur service d'ordre.

Une dérogation sous conditions

La configuration du parcours, composé principalement de larges boulevards, a également pesé dans cette décision. Elle doit permettre aux forces de l'ordre de déployer un dispositif de sécurité adapté.

Cette autorisation concerne uniquement le cortège déclaré par l'intersyndicale. Tout autre rassemblement reste interdit dans le périmètre fixé par arrêté préfectoral, précise bien la préfecture ce mercredi matin.

Des restrictions s'appliqueront par ailleurs de 8 h à 20 h, notamment sur le port d'armes, d'artifices pyrotechniques, de substances dangereuses et de certains équipements de protection ou de dissimulation du visage.


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