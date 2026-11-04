Manifestation au Havre : le préfet autorise finalement le parcours du cortège syndical

La configuration du parcours, composé principalement de larges boulevards, a également pesé dans cette décision. Elle doit permettre aux forces de l'ordre de déployer un dispositif de sécurité adapté.



Cette autorisation concerne uniquement le cortège déclaré par l'intersyndicale. Tout autre rassemblement reste interdit dans le périmètre fixé par arrêté préfectoral, précise bien la préfecture ce mercredi matin.



Des restrictions s'appliqueront par ailleurs de 8 h à 20 h, notamment sur le port d'armes, d'artifices pyrotechniques, de substances dangereuses et de certains équipements de protection ou de dissimulation du visage.