Le Havre : des bouteilles de gaz explosent lors d’un incendie dans un garage

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime ont été confrontés à une intervention délicate, lundi 2 novembre au soir, au Havre. Alors qu’ils arrivaient sur les lieux d’un incendie dans un garage jouxtant un immeuble d’habitation, plusieurs bouteilles de gaz ont explosé.
Pour maîtriser les flammes, les secours ont déployé trois lances à incendie, dont une depuis une échelle à coulisse. Un drone a également été utilisé pour surveiller l’évolution du sinistre et repérer les points chauds.
Pour maîtriser les flammes, les secours ont déployé trois lances à incendie, dont une depuis une échelle à coulisse. Un drone a également été utilisé pour surveiller l’évolution du sinistre et repérer les points chauds.
Un palier s’effondre pendant l’intervention
Les opérations ont été compliquées par l’effondrement d’un palier. Les spécialistes de l’unité de sauvetage, d’appui et de recherche (USAR) sont intervenus pour sécuriser les lieux et permettre aux équipes de poursuivre le déblaiement.
Au total, 35 sapeurs-pompiers et 14 engins ont été mobilisés. Malgré les explosions et les difficultés rencontrées, l’incendie n’a fait aucune victime, précise le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS 76).
Au total, 35 sapeurs-pompiers et 14 engins ont été mobilisés. Malgré les explosions et les difficultés rencontrées, l’incendie n’a fait aucune victime, précise le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS 76).