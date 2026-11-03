Le Havre : des bouteilles de gaz explosent lors d’un incendie dans un garage

Les opérations de secours ont été compliquées par l’effondrement d’un palier. - Crédit photos : Guillaume Lemaire / ERI – Service communication du SDIS 76.

Un incendie s’est déclaré lundi soir dans un garage attenant à un immeuble d’habitation, au Havre. Des explosions de bouteilles de gaz et l’effondrement d’un palier ont compliqué l’intervention des pompiers.

Publié le Mardi 3 Novembre 2026 à 20:05