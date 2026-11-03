Rouen : quatre blessés dans une violente rixe devant un bar, le parquet lance un appel aux témoins

L’enquête a été confiée à la Division territoriale de la criminalité

Une quinzaine de personnes auraient participé à une violente rixe devant le bar Le Corner, à Rouen, samedi soir. Quatre personnes ont été blessées. Le parquet fait le point sur l'enquête, toujours sans interpellation.

Publié le Mardi 3 Novembre 2026 à 19:09