Manifestation du 5 novembre à Rouen : le préfet interdit le parcours prévu dans le centre-ville

Photo d’archives/infonormandie

Le cortège syndical pourra défiler jeudi 5 novembre à Rouen, mais pas sur l'itinéraire initialement déclaré. La préfecture invoque des risques de violences et impose un parcours alternatif.

Publié le Mercredi 4 Novembre 2026 à 10:09