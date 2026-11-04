Manifestation du 5 novembre à Rouen : le préfet interdit le parcours prévu dans le centre-ville

La nouvelle journée de mobilisation syndicale, prévue jeudi 5 novembre, s'annonce sous tension à Rouen. Le préfet de la Seine-Maritime a pris un arrêté interdisant le parcours déclaré par l'intersyndicale, qui devait emprunter plusieurs grandes artères du centre-ville. La manifestation, annoncée à 10 heures, reste autorisée sur un itinéraire de substitution défini par les services de l'État.
Pour justifier cette décision, la préfecture évoque les violences et les pillages survenus lors de la mobilisation du 17 octobre, ainsi que les tentatives de manifestants de rejoindre le centre-ville le 31 octobre, malgré les restrictions en vigueur. Elle estime également que le service d'ordre prévu par les syndicats est insuffisant au regard de l'affluence attendue, présentée comme l'une des plus importantes de ces dernières années.
Pour justifier cette décision, la préfecture évoque les violences et les pillages survenus lors de la mobilisation du 17 octobre, ainsi que les tentatives de manifestants de rejoindre le centre-ville le 31 octobre, malgré les restrictions en vigueur. Elle estime également que le service d'ordre prévu par les syndicats est insuffisant au regard de l'affluence attendue, présentée comme l'une des plus importantes de ces dernières années.
Les syndicats ont refusé plusieurs parcours alternatifs
Selon la préfecture, des discussions ont été engagées dès la semaine dernière avec les représentants syndicaux. Plusieurs itinéraires alternatifs leur ont été proposés, sans parvenir à un accord.
Face aux risques de nouveaux débordements, le préfet a donc décidé d'interdire le tracé initial, tout en maintenant la possibilité de manifester. Il appelle les organisateurs à renforcer l'encadrement du cortège et à poursuivre le dialogue avec les services de l'État.
Des manifestations ont également été déclarées jeudi à Dieppe et Fécamp. En revanche, aucune déclaration n'a, à cette heure, été enregistrée pour Le Havre, précise la préfecture.
Face aux risques de nouveaux débordements, le préfet a donc décidé d'interdire le tracé initial, tout en maintenant la possibilité de manifester. Il appelle les organisateurs à renforcer l'encadrement du cortège et à poursuivre le dialogue avec les services de l'État.
Des manifestations ont également été déclarées jeudi à Dieppe et Fécamp. En revanche, aucune déclaration n'a, à cette heure, été enregistrée pour Le Havre, précise la préfecture.
À NOTER. Le préfecture ne précise pas les rues empruntées par le nouvel itinéraire rouennais. Seul le parcours initialement déclaré fait l'objet d'une interdiction.