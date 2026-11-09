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Tags : Arques-la-Bataille, Seine-Maritime


Seine-Maritime. 50 cartouches de cigarettes et 1 200 € saisis sur deux suspects à Arques-la-Bataille

Plusieurs dizaines de cartouches de cigarettes dont la provenance est jugée suspecte ont été saisies par les policiers © Pixabay



Deux hommes seront jugés le 16 novembre à Dieppe après leur interpellation en possession de cartouches de cigarettes et d'une importante somme d'argent.


Publié le Lundi 9 Novembre 2026 à 11:48 Mis à jour : 09/11 - 11:48


Seine-Maritime. 50 cartouches de cigarettes et 1 200 € saisis sur deux suspects à Arques-la-Bataille
Deux hommes de 22 et 26 ans ont été interpellés le 1er novembre, vers 23 h 25, à Arques-la-Bataille, près de Dieppe (Seine-Maritime). Ils étaient en possession de cartouches de cigarettes de provenance suspecte et de 1 200 euros en espèces.

Les investigations menées par les policiers dieppois ont permis de découvrir lors des perqusitions d'autres cartouches et paquets de cigarettes. Au total, au moins 50 cartouches ont été saisies, auxquelles s'ajoutent des quantités supplémentaires non précisées.

À l'issue de leur garde à vue, les deux trafiquants présumés ont été remis en liberté avec une convocation devant le tribunal judiciaire de Dieppe fixée au 16 novembre 2027. 

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