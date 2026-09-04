Maromme va contrôler chaque année le casier judiciaire des agents au contact des enfants

« Il ne s’agit évidemment pas d’alimenter la méfiance à l’égard des agents qui travaillent chaque jour avec des enfants », souligne le maire, David Lamiray - Illiustration © Ville de Maromme
Les agents municipaux titulaires ou contractuels travaillant auprès d’enfants devront désormais présenter « à minima un casier judiciaire vierge », annonce la municipalité de Maromme en Seine-Maritime, dirigée par David Lamiray. Jusqu’à présent, ce contrôle était effectué uniquement lors du recrutement. Il sera renouvelé chaque année.
Cette mesure doit permettre d’harmoniser les vérifications entre les différents services. Dans les crèches, une attestation d’honorabilité est déjà obligatoire depuis le 1er octobre 2025. Les personnels des accueils de loisirs font, eux, l’objet d’une déclaration auprès des services de l’État. Mais certains agents intervenant pendant les temps scolaires ou périscolaires échappaient à ces dispositifs spécifiques.
Cette mesure doit permettre d’harmoniser les vérifications entre les différents services. Dans les crèches, une attestation d’honorabilité est déjà obligatoire depuis le 1er octobre 2025. Les personnels des accueils de loisirs font, eux, l’objet d’une déclaration auprès des services de l’État. Mais certains agents intervenant pendant les temps scolaires ou périscolaires échappaient à ces dispositifs spécifiques.
Prestataires et associations également concernés
La Ville souhaite aussi étendre sa vigilance aux intervenants extérieurs. Les prestataires sollicités auprès des jeunes enfants devront fournir une attestation sur l’honneur certifiant que l’honorabilité de leur personnel a bien été vérifiée.
Les associations accueillant des mineurs seront invitées à signer une charte portant sur l’honorabilité de leurs bénévoles. Les responsables de clubs devront également effectuer les vérifications nécessaires auprès de leurs membres et renouveler chaque année leur engagement contre les violences sexistes et sexuelles.
Les associations accueillant des mineurs seront invitées à signer une charte portant sur l’honorabilité de leurs bénévoles. Les responsables de clubs devront également effectuer les vérifications nécessaires auprès de leurs membres et renouveler chaque année leur engagement contre les violences sexistes et sexuelles.
Une garantie pour les familles
Un manifeste sera signé par les clubs marommais lors du forum des associations, samedi 5 septembre. Des formations consacrées aux bonnes pratiques d’encadrement des enfants doivent également être proposées aux agents et aux bénévoles.
« Il ne s’agit évidemment pas d’alimenter la méfiance à l’égard des agents qui travaillent chaque jour avec des enfants », souligne le maire, David Lamiray. L’élu assure vouloir « garantir aux familles que la Ville prend toutes les précautions possibles » et combler les éventuels angles morts entre les différentes réglementations.
« Il ne s’agit évidemment pas d’alimenter la méfiance à l’égard des agents qui travaillent chaque jour avec des enfants », souligne le maire, David Lamiray. L’élu assure vouloir « garantir aux familles que la Ville prend toutes les précautions possibles » et combler les éventuels angles morts entre les différentes réglementations.