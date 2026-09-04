Maromme va contrôler chaque année le casier judiciaire des agents au contact des enfants

Les agents municipaux titulaires ou contractuels travaillant auprès d’enfants devront désormais présenter « à minima un casier judiciaire vierge », annonce la municipalité de Maromme en Seine-Maritime, dirigée par David Lamiray. Jusqu’à présent, ce contrôle était effectué uniquement lors du recrutement. Il sera renouvelé chaque année.



Cette mesure doit permettre d’harmoniser les vérifications entre les différents services. Dans les crèches, une attestation d’honorabilité est déjà obligatoire depuis le 1er octobre 2025. Les personnels des accueils de loisirs font, eux, l’objet d’une déclaration auprès des services de l’État. Mais certains agents intervenant pendant les temps scolaires ou périscolaires échappaient à ces dispositifs spécifiques.