Samedi 29 août 2026 : les 5 infos du jour

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La mort d’une femme de 71 ans, retrouvée grièvement blessée dans sa maison en feu à Saint-Sébastien-de-Morsent (Eure), a pris une tournure criminelle. Un homme de 23 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire : l’autopsie a révélé un traumatisme crânien et des lésions faisant également suspecter de possibles violences sexuelles, tandis que l’incendie est considéré comme volontaire. Le suspect conteste toute implication et reste présumé innocent.La pression s’accentue autour d’Éric Scarano, condamné jeudi à 18 mois de prison avec sursis probatoire pour détention et diffusion d’images pédopornographiques. Un rassemblement réclamant sa démission était annoncé ce samedi devant la mairie de Sassetot-le-Mauconduit (Seine-Maritime), tandis que ses propres colistiers demandent également son départ. L’élu a annoncé son intention de faire appel.Un automobiliste de 25 ans a percuté le mobilier urbain et les barrières de protection installées devant le commissariat de Dieppe (Seine-Maritime), avant de tenter de poursuivre sa route malgré une roue arrachée. Intercepté près de la gare, il affichait 0,92 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit l’équivalent de 1,84 g par litre de sang. Son permis a immédiatement été retenu.Un contrôle pour des feux arrière défaillants a conduit les policiers à multiplier les constatations rue Berthelot, au Havre (Seine-Maritime). L’automobiliste de 27 ans conduisait sans permis, avec un véhicule non assuré et une alcoolémie de 0,80 mg par litre d’air expiré, soit 1,60 g par litre de sang. Il a été placé en garde à vue et son utilitaire en fourrière.Info publiée vendredi 28 août. Plusieurs opérations de secours ont été menées entre Fécamp (Seine-Maritime), Wissant et Gravelines après de nouveaux départs d’embarcations vers le Royaume-Uni. Au total, 81 personnes ont été secourues en 48 heures ; une personne en arrêt cardio-respiratoire n’a pas pu être réanimée lors d’une intervention au large de Gravelines.