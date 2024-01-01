Condamné pour pédopornographie, le maire de Sassetot-le-Mauconduit visé par un rassemblement

La démission du maire, Éric Scarano ,est désormais réclamée publiquement à Sassetot-le-Mauconduit, en Seine-Maritime. Sur le groupe Facebook « Tu sais que tu es à Sassetot-le-Mauconduit quand… », son administrateur, Yannick Duroc, estime qu’un élu condamné pour de tels faits « ne peut pas rester maire de sa commune ».



L’auteur de l’appel invoque les enfants représentés sur les images, la tranquillité du village et la proximité de la rentrée scolaire. Il juge « difficilement acceptable » qu’Éric Scarano puisse continuer à exercer ses responsabilités municipales, notamment celles liées à l’école. Selon l’organisateur, le rassemblement a été déclaré auprès de la sous-préfecture du Havre et de la gendarmerie de Valmont. Les participants sont invités à se réunir dans le calme.