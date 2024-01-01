Condamné pour pédopornographie, le maire de Sassetot-le-Mauconduit visé par un rassemblement

La démission du maire, Éric Scarano ,est désormais réclamée publiquement à Sassetot-le-Mauconduit, en Seine-Maritime. Sur le groupe Facebook « Tu sais que tu es à Sassetot-le-Mauconduit quand… », son administrateur, Yannick Duroc, estime qu’un élu condamné pour de tels faits « ne peut pas rester maire de sa commune ».
L’auteur de l’appel invoque les enfants représentés sur les images, la tranquillité du village et la proximité de la rentrée scolaire. Il juge « difficilement acceptable » qu’Éric Scarano puisse continuer à exercer ses responsabilités municipales, notamment celles liées à l’école. Selon l’organisateur, le rassemblement a été déclaré auprès de la sous-préfecture du Havre et de la gendarmerie de Valmont. Les participants sont invités à se réunir dans le calme.
L’auteur de l’appel invoque les enfants représentés sur les images, la tranquillité du village et la proximité de la rentrée scolaire. Il juge « difficilement acceptable » qu’Éric Scarano puisse continuer à exercer ses responsabilités municipales, notamment celles liées à l’école. Selon l’organisateur, le rassemblement a été déclaré auprès de la sous-préfecture du Havre et de la gendarmerie de Valmont. Les participants sont invités à se réunir dans le calme.
Le maire ne prévoit pas de démissionner
Le maire a été condamné jeudi 27 août par le tribunal correctionnel du Havre à 18 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pour détention et diffusion d’images pédopornographiques. La procédure concernait également une atteinte à la vie privée par l’enregistrement et la diffusion d’images. L’élu de 53 ans a annoncé son intention de faire appel, ce qui signifie que sa condamnation n’est pas définitive.
Réélu en mars 2026, Éric Scarano n’envisagerait pas de quitter son mandat municipal. Il a toutefois été suspendu de sa délégation de vice-président chargé des mobilités et de l’habitat au sein de Fécamp Caux Littoral Agglomération. Tendance Ouest
Réélu en mars 2026, Éric Scarano n’envisagerait pas de quitter son mandat municipal. Il a toutefois été suspendu de sa délégation de vice-président chargé des mobilités et de l’habitat au sein de Fécamp Caux Littoral Agglomération. Tendance Ouest
Ses colistiers réclament sa démission
Sur les réseaux sociaux, les réactions se multiplient depuis la révélation de l’affaire. La page « Sassetot pour tous », nom de la liste conduite par Éric Scarano lors des dernières municipales, affirme avoir appris la condamnation par la presse et se dit « choquée ».
« Cette décision de justice est grave », écrit l'auteur du message. « Nous considérons que cette condamnation n’est pas compatible avec les responsabilités et l’exemplarité qu’exigent la fonction de Maire ».
« Cette décision de justice est grave », écrit l'auteur du message. « Nous considérons que cette condamnation n’est pas compatible avec les responsabilités et l’exemplarité qu’exigent la fonction de Maire ».
« Nous lui avons donc avons demandé à l’unanimité et impérativement de présenter sa démission »« Dans cette situation, notre priorité et notre responsabilité sont d’assurer la continuité du fonctionnement de la commune et du service rendu aux habitants de Sassetot le Mauconduit ».
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