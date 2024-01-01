Le Havre : deux mineurs arrêtés en pleine tentative de cambriolage d’un pavillon

Cette interpellation intervient alors que les policiers restent mobilisés, de jour comme de nuit, contre les cambriolages et les atteintes aux biens. Les habitants qui s’absentent peuvent demander la surveillance de leur domicile dans le cadre de l’Opération tranquillité vacances (OTV), désormais proposée tout au long de l’année.



La police recommande également de ne pas laisser de signes visibles d’absence, de faire relever régulièrement le courrier et d’avertir immédiatement le 17 en présence d’un comportement suspect. Il ne faut pas intervenir soi-même, mais relever autant que possible le signalement des individus, leur direction de fuite et les caractéristiques de leur véhicule ou de leur trottinette.