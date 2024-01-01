Le Havre : deux mineurs arrêtés en pleine tentative de cambriolage d’un pavillon

Les deux jeunes suspects ont été interpellés en flagrant délit par un équipage de police - Illustration © Adobe Stock
Deux jeunes circulant à trottinette se sont intéressés à une maison située rue Louis-Blanc, au Havre, jeudi 27 août juste avant 16 heures. Pensant vraisemblablement le pavillon vacant, l’un d’eux a escaladé la clôture métallique tandis que son complice restait sur la voie publique pour faire le guet.
Dans le jardin, le plus jeune adolescent a tenté de forcer le volet d’une fenêtre, déjà relevé d’une vingtaine de centimètres. Il s’est ensuite emparé d’une pierre pour essayer de dégrader la vitre. Les policiers les ont surpris sur place et interpellés en flagrant délit à 16 h 05.
Dans le jardin, le plus jeune adolescent a tenté de forcer le volet d’une fenêtre, déjà relevé d’une vingtaine de centimètres. Il s’est ensuite emparé d’une pierre pour essayer de dégrader la vitre. Les policiers les ont surpris sur place et interpellés en flagrant délit à 16 h 05.
Agés de 14 et 17 ans
Le guetteur, âgé de 17 ans et domicilié au Havre, conduisait la trottinette. Il avait 225,18 euros en espèces sur lui. Le second, âgé de 14 ans et sans domicile déclaré en France, possédait 53,11 euros ainsi que deux gélules de prégabaline, un médicament antiépileptique, pour lesquelles il n’a présenté aucune ordonnance.
Les deux mineurs ont été conduits au commissariat du Havre pour être auditionnés par les enquêteurs.. Ils sont soupçonnés de tentative de vol par effraction en réunion.
Les deux mineurs ont été conduits au commissariat du Havre pour être auditionnés par les enquêteurs.. Ils sont soupçonnés de tentative de vol par effraction en réunion.
L’opération tranquillité vacances, c'est toute l’année
Cette interpellation intervient alors que les policiers restent mobilisés, de jour comme de nuit, contre les cambriolages et les atteintes aux biens. Les habitants qui s’absentent peuvent demander la surveillance de leur domicile dans le cadre de l’Opération tranquillité vacances (OTV), désormais proposée tout au long de l’année.
La police recommande également de ne pas laisser de signes visibles d’absence, de faire relever régulièrement le courrier et d’avertir immédiatement le 17 en présence d’un comportement suspect. Il ne faut pas intervenir soi-même, mais relever autant que possible le signalement des individus, leur direction de fuite et les caractéristiques de leur véhicule ou de leur trottinette.
La police recommande également de ne pas laisser de signes visibles d’absence, de faire relever régulièrement le courrier et d’avertir immédiatement le 17 en présence d’un comportement suspect. Il ne faut pas intervenir soi-même, mais relever autant que possible le signalement des individus, leur direction de fuite et les caractéristiques de leur véhicule ou de leur trottinette.
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