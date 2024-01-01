 

Le Havre : sans permis ni assurance, il conduisait avec 1,60 g d’alcool dans le sang


Un simple contrôle pour des feux défaillants a conduit un automobiliste de 27 ans directement en garde à vue. Son utilitaire a été placé en fourrière.


Publié le Samedi 29 Août 2026 à 09:12


Illustration
Illustration
Les feux arrière défaillants d’un véhicule utilitaire ont attiré l’attention d’une patrouille, dans la nuit de jeudi à vendredi, vers 1 h 05, rue Berthelot au Havre (Seine-Maritime).

Lors du contrôle, les policiers ont découvert que le conducteur, originaire de Saône-et-Loire, n’était pas titulaire du permis de conduire. Le véhicule n’était, par ailleurs, couvert par aucune assurance.

Un taux trois fois supérieur à la limite autorisée

L’automobiliste de 27 ans conduisait également sous l’empire de l’alcool. Le dépistage a révélé un taux retenu de 0,80 mg par litre d’air expiré, soit l’équivalent de 1,60 g d’alcool par litre de sang.

Il a été placé en garde à vue au commissariat du Havre. Son utilitaire a immédiatement été conduit en fourrière.


Tags : enquête, faits divers, Le Havre, police, Seine-Maritime

Vous pouvez réagir à cet article
Suivre Infonormandie sur WhatsApp
Vous consultez régulièrement InfoNormandie ? Ajoutez-nous à vos sources préférées sur Google pour retrouver plus facilement nos articles dans les résultats d’actualité.
Ajouter InfoNormandie
Retour à l'accueil
Chargement du fil info…