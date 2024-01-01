Le Havre : sans permis ni assurance, il conduisait avec 1,60 g d’alcool dans le sang

Les feux arrière défaillants d’un véhicule utilitaire ont attiré l’attention d’une patrouille, dans la nuit de jeudi à vendredi, vers 1 h 05, rue Berthelot au Havre (Seine-Maritime).
Lors du contrôle, les policiers ont découvert que le conducteur, originaire de Saône-et-Loire, n’était pas titulaire du permis de conduire. Le véhicule n’était, par ailleurs, couvert par aucune assurance.
Lors du contrôle, les policiers ont découvert que le conducteur, originaire de Saône-et-Loire, n’était pas titulaire du permis de conduire. Le véhicule n’était, par ailleurs, couvert par aucune assurance.
Un taux trois fois supérieur à la limite autorisée
L’automobiliste de 27 ans conduisait également sous l’empire de l’alcool. Le dépistage a révélé un taux retenu de 0,80 mg par litre d’air expiré, soit l’équivalent de 1,60 g d’alcool par litre de sang.
Il a été placé en garde à vue au commissariat du Havre. Son utilitaire a immédiatement été conduit en fourrière.
Il a été placé en garde à vue au commissariat du Havre. Son utilitaire a immédiatement été conduit en fourrière.