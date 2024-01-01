Traversées de la Manche : 81 personnes secourues en 48 heures, une victime décédée

Peu après minuit, jeudi 27 août, une deuxième embarcation a été signalée au large de Wissant (Pas-de-Calais). Le patrouilleur de service public Cormoran a porté secours à cinq personnes, parmi lesquelles un enfant. Toutes ont été conduites à Calais.



L’intervention la plus importante s’est déroulée dans la nuit de jeudi à vendredi, au large de Gravelines (Nord). Une embarcation transportant plus de 110 personnes a été prise en charge par le navire de sauvetage Ridens. Soixante-douze passagers demandant assistance ont été récupérés.



Durant l’opération, les sauveteurs ont découvert une personne en arrêt cardio-respiratoire ainsi que trois blessés. Un massage cardiaque a immédiatement été pratiqué tandis qu’un hélicoptère de la Marine nationale acheminait une équipe médicale à bord. Malgré les soins prodigués, le médecin n’a pu que constater le décès de la victime.



L’un des blessés a été évacué par hélicoptère vers l’hôpital de Boulogne-sur-Mer. Les deux autres, plus légèrement atteints, ont été débarqués à Calais avec les personnes secourues.



L’embarcation a poursuivi sa route vers le Royaume-Uni avec 45 occupants. Ceux-ci ont finalement été récupérés par un moyen de sauvetage britannique.



Au total, les opérations ont mobilisé deux patrouilleurs de service public, une vedette côtière, deux navires affrétés par l’État, un hélicoptère de la Marine nationale, deux unités de la SNSM ainsi que des équipes médicales et des sapeurs-pompiers.