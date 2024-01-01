Dieppe : le conducteur ivre emboutit les protections du commissariat et tente de repartir

Avec une roue arrachée après le choc, l’automobiliste de 25 ans n’est pas allé bien loin. Il affichait près de 1,9 g d’alcool par litre de sang.

Publié le Samedi 29 Août 2026 à 08:51