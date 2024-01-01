Dieppe : le conducteur ivre emboutit les protections du commissariat et tente de repartir

Un conducteur a percuté du mobilier urbain et les barrières de protection installées devant l'hôtel de police, boulevard Georges-Clemenceau à Dieppe (Seine-Maritime), dans la nuit du jeudi 27 au vendredi 28 août, vers 1 h 45.
Malgré une roue arrachée dans l’accident, l’automobiliste a tenté de poursuivre sa route. Les policiers l’ont rapidement intercepté un peu plus loin à hauteur de la gare SNCF.
Malgré une roue arrachée dans l’accident, l’automobiliste a tenté de poursuivre sa route. Les policiers l’ont rapidement intercepté un peu plus loin à hauteur de la gare SNCF.
Rétention immédiate du permis
Âgé de 25 ans et domicilié à Saint-Rémy-Boscrocourt, près d’Eu, le jeune homme présentait une alcoolémie de 0,92 mg par litre d’air expiré, soit l’équivalent de 1,84 g par litre de sang.
Son permis de conduire a fait l’objet d’une rétention administrative immédiate. Sa voiture, devenue inutilisable, a été évacuée vers la fourrière.
Son permis de conduire a fait l’objet d’une rétention administrative immédiate. Sa voiture, devenue inutilisable, a été évacuée vers la fourrière.
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