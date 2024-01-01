 

Dieppe : le conducteur ivre emboutit les protections du commissariat et tente de repartir


Avec une roue arrachée après le choc, l’automobiliste de 25 ans n’est pas allé bien loin. Il affichait près de 1,9 g d’alcool par litre de sang.


Publié le Samedi 29 Août 2026 à 08:51


L'automobiliste a percuté les plots de sécurité implantés devant l'hôtel de police
L'automobiliste a percuté les plots de sécurité implantés devant l'hôtel de police
Un conducteur a percuté du mobilier urbain et les barrières de protection installées devant l'hôtel de police, boulevard Georges-Clemenceau à Dieppe (Seine-Maritime), dans la nuit du jeudi 27 au vendredi 28 août, vers 1 h 45.

Malgré une roue arrachée dans l’accident, l’automobiliste a tenté de poursuivre sa route. Les policiers l’ont rapidement intercepté un peu plus loin à hauteur de la gare SNCF.

Rétention immédiate du permis

Âgé de 25 ans et domicilié à Saint-Rémy-Boscrocourt, près d’Eu, le jeune homme présentait une alcoolémie de 0,92 mg par litre d’air expiré, soit l’équivalent de 1,84 g par litre de sang.

Son permis de conduire a fait l’objet d’une rétention administrative immédiate. Sa voiture, devenue inutilisable, a été évacuée vers la fourrière.


Tags : conducteur ivre, Dieppe, enquête, faits divers, police, Seine-Maritime

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