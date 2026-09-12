Samedi 12 septembre 2026 : les 5 infos du jour

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L’enquête se poursuit après le déraillement du TER Rouen–Caen, vendredi soir à hauteur d’Oissel et de Cléon (Seine-Maritime). Un morceau provenant d’un autre rail a bien été retrouvé sur la voie, mais le parquet souligne qu’aucun élément ne permet à ce stade d’affirmer qu’il y a eu un acte de malveillance destiné à provoquer le déraillement, « et donc encore moins un attentat ». La principale victime reste hospitalisée, mais son pronostic vital n’est plus engagé et le risque d’une infirmité grave est désormais écarté.Une voiture seule a été impliquée dans un violent accident vendredi soir sur la RD31, route d’Évreux, au lieu-dit Rouge Fossé à Barc, près de Beaumont-le-Roger (Eure). Deux femmes de 19 et 23 ans, classées en urgence absolue, ont été médicalisées avant leur évacuation vers le centre hospitalier d’Évreux ; une troisième victime, âgée de 16 ans, a été plus légèrement blessée.Trois hommes de 19 et 20 ans ont été interpellés vendredi après-midi sur le toit d’une habitation chemin des Alluets, à Chambourcy (Yvelines). Le pavillon de 800 m² avait été entièrement fouillé en l’absence de son propriétaire. Bijoux, sacs et pièces auraient été dérobés pour un préjudice estimé à 15 000 euros.Une voiture a pris feu sur l’A13 dans le tunnel de Mantes-la-Ville (Yvelines) ce samedi peu avant 18 heures. Deux des trois occupants, piégés dans l’habitacle, sont décès. Le troisième a été brûlé gravement. Pour cette raison, l’autoroute dans les deux sens, aussi bien vers Paris que vers la Normandie, le temps de l’intervention des secours et des opérations sur place.Un garage isolé de 70 m² a été ravagé par un incendie vendredi en début de soirée à Broglie (Eure). Dix-huit sapeurs-pompiers venus de Broglie, Bernay et Orbec ont déployé deux lances pour maîtriser les flammes. Aucune victime n’est à déplorer et l’intervention s’est achevée vers 21 h 15.