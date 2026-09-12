Deux jeunes femmes grièvement blessées dans un accident sur la RD31, près de Beaumont-le-Roger

Le véhicule a été impliqué dans un accident à « forte cinétique » vendredi 11 septembre, vers 20 h 45, sur la route d’Évreux (RD31), au lieu-dit Rouge Fossé, à Barc. À l’arrivée des secours, ses trois occupants étaient sortis de la voiture.



Deux femmes de 19 et 23 ans, considérées en urgence absolue, ont été médicalisées par deux équipes du SMUR d’Évreux, puis transportées au centre hospitalier Jean-Louis-Debré. Un garçon de 16 ans, qui se trouvait à l’avant du véhicule, a été pris en charge pour des blessures plus légères, relate ce matin le service départemental d'incendie et de secours (Sdis) de l'Eure..