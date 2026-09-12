Un garage de 70 m² en proie aux flammes à Broglie, dans l’Eure : pas de victime

Les flammes ont embrasé un garage isolé de 70 m² à Broglie, dans l’Eure, vendredi 11 septembre, aux alentours de 18h30. Les sapeurs-pompiers ont déployé deux lances pour venir à bout de l’incendie.
Selon le Sdis de l’Eure, personne n’a été blessé. Les secours venaient des centres d’incendie et de secours de Broglie, Bernay et Orbec.
Selon le Sdis de l’Eure, personne n’a été blessé. Les secours venaient des centres d’incendie et de secours de Broglie, Bernay et Orbec.
Une intervention de près de trois heures
Au total, dix-huit sapeurs-pompiers ont été engagés. Leur intervention s’est achevée vers 21h15. L'origine du départ de feu n’a pas été précisée, à ce stade des investigations.