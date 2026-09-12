Accident mortel sur l’A13 à Mantes-la-Ville : circulation fermée dans les deux sens

L’accident s’est produit ce samedi 12 seprembre peu avant 18 heures au point kilométrique 48,9 de l’autoroute A13, dans le sens de circulation Cherbourg vers Paris. Selon Bison Futé, un véhicule léger est impliqué. Les circonstances exactes de l’accident ne sont pas encore connus.



A cette heure, on sait seulement que le véhicule a pris feu alors qu'il circulait dans le tunnel de Mantes-la-Ville, piégeant à l'intérieur de l'habitacle ses trois occupants. Deux sont décédés, le troisième est gravement brulé.



La fermeture de l'autoroute est signalée sur toutes les voies au niveau de Mantes-la-Ville, aussi bien dans le sens Cherbourg–Paris que dans le sens Paris–Cherbourg.