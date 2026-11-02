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Coup de vent en Manche : jusqu’à 60 km/h et des rafales entre Fécamp et la Hague


Un avis de grand frais concerne les côtes normandes jusqu’à mardi matin au moins. Les plaisanciers sont appelés à rester au port.


Publié le Lundi 2 Novembre 2026 à 14:16


Coup de vent en Manche : jusqu’à 60 km/h et des rafales entre Fécamp et la Hague
La mer s’annonce agitée au large des côtes normandes. Un avis de grand frais concerne le secteur compris entre Fécamp et la Hague depuis ce lundi 2 novembre à midi, et au moins jusqu’à mardi matin.

La préfecture maritime met en garde les usagers de la mer face à un renforcement du vent de nord-est, attendu à force 7 sur l’échelle de Beaufort. Des vents moyens de 50 à 61 km/h sont prévus, accompagnés de rafales potentiellement plus fortes.

​Pas de sortie en mer pour les plaisanciers

Face à ces conditions musclées, les autorités maritimes appellent à la plus grande vigilance. Les plaisanciers sont invités à renoncer à toute sortie, tandis que les marins déjà en mer doivent adapter leur navigation. Dans les ports, il est recommandé de renforcer les amarres et de mettre le matériel à l’abri.

En cas de difficulté en mer, le CROSS peut être joint au 196, ou sur le canal 16 de la VHF.


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