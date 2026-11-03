Mobilisation lycéenne : 13 interpellations à Rouen et au Havre, deux blessés dans les rangs de l’Éducation nationale

Les forces de l'ordre ont dû intervenir à de nombreuses reprises aux abordfs de certains lycées dans l'agglomération de Rouen et au Havre - Illustration © DIPN76/X

Des incidents ont éclaté ce mardi 3 novembre aux abords de plusieurs lycées de Seine-Maritime. Tirs de mortiers, incendies de poubelles et tentatives de blocage ont conduit à treize interpellations.



Publié le Mardi 3 Novembre 2026 à 15:13