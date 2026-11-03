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Mobilisation lycéenne : 13 interpellations à Rouen et au Havre, deux blessés dans les rangs de l’Éducation nationale

Les forces de l'ordre ont dû intervenir à de nombreuses reprises aux abordfs de certains lycées dans l'agglomération de Rouen et au Havre - Illustration © DIPN76/X


Des incidents ont éclaté ce mardi 3 novembre aux abords de plusieurs lycées de Seine-Maritime. Tirs de mortiers, incendies de poubelles et tentatives de blocage ont conduit à treize interpellations.


Publié le Mardi 3 Novembre 2026 à 15:13


Mobilisation lycéenne : 13 interpellations à Rouen et au Havre, deux blessés dans les rangs de l’Éducation nationale
La rentrée reste sous tension dans plusieurs établissements de Seine-Maritime. Après une journée de lundi relativement calme, de nouveaux incidents ont éclaté ce mardi matin aux abords de lycées de l'agglomération rouennaise et du Havre. De petits groupes ont notamment procédé à des tirs de mortiers et à des incendies de poubelles, relate la préfecture en début d'après-midi. Les forces de l'ordre sont intervenues à plusieurs reprises.

Dans le secteur de Rouen, huit établissements ont été concernés. Neuf personnes ont été interpellées, dont trois près du lycée Marcel-Sembat à Sotteville-lès-Rouen et deux à Val-de-Seine au Grand-Quevilly. Les autres interpellations ont eu lieu à proximité des lycées Blaise-Pascal, Gustave-Flaubert, Vallée du Cailly et Ferdinand-Buisson. Trois proviseurs ont été visés par des tirs de mortiers ou des jets de projectiles. L'un d'eux a été légèrement blessé au Havre.

Quatre interpellations au Havre

Au Havre, précisément, les tensions se sont concentrées autour des lycées François-Ier, Porte-Océane et Jules-Siegfried, où des tentatives de blocage ont été signalées. Quatre personnes ont été interpellées.

L'une de ces interpellations, au lycée François-Ier, a provoqué le déplacement d'un cortège d'une centaine de personnes environ jusqu'à l'hôtel de police. Un membre du personnel de l'Éducation nationale a également été blessé à la main, à la mi-journée, dans ce même établissement.

À Rouen, une manifestation lycéenne déclarée était prévue dans l'après-midi. Redoutant de nouveaux débordements, la préfecture a pris des arrêtés interdisant notamment les manifestations dans un périmètre du centre-ville. Un dispositif policier a été déployé pour encadrer les rassemblements.


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