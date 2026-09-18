Rouen : la justice suspend une partie du règlement intérieur du conseil municipal

Pour le juge, l’urgence à intervenir tient à « l’intérêt public s’attachant au respect effectif du droit d’expression des conseillers municipaux au cours des séances du conseil municipal et en particulier son exercice par les membres de l’opposition ».Deux points ont ensuite fait naître un doute sérieux sur la légalité de la délibération. Le premier concerne le nombre maximal de thèmes pouvant être proposés. Le tribunal relève une « absence de conformité entre la version du règlement intérieur annexé à la délibération et ce qui a été décidé au cours de la séance du conseil municipal ».Le second porte sur l’examen des propositions des groupes d’élus par la conférence des présidents. Selon le communiqué, le règlement « ne procède pas, contrairement à ce qu’il indique, à une définition de critères d’examen de la recevabilité » de ces propositions.La portée de la décision reste toutefois limitée : le juge a suspendu les dispositions « liées aux seules illégalités relevées », précise le tribunal. Il ne s’agit donc pas d’une annulation définitive. La juridiction reste saisie des recours au fond et se prononcera dans les prochains mois sur la demande d’annulation de la délibération.