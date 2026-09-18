 

Eure : trois campings évacués lors d’un exercice de crue, un message FR-Alert envoyé aux habitants


Une importante simulation de crue sera organisée jeudi 24 septembre dans la vallée de l’Eure. L’exercice entraînera l’évacuation de trois campings et le déclenchement du dispositif FR-Alert.


Publié le Vendredi 18 Septembre 2026 à 15:01


L'exercice met en scène une crue fictive de l'Eure - Illustration © Google Maps
L'exercice met en scène une crue fictive de l'Eure - Illustration © Google Maps
Une crue fictive de l’Eure va mobiliser les services de secours et les autorités durant toute une journée. La préfecture du département organise, jeudi 24 septembre de 10 heures à 17 heures, un exercice grandeur nature à Ézy-sur-Eure, Ivry-la-Bataille et Garennes-sur-Eure.

Le scénario prévoit notamment l’évacuation des résidents des campings situés dans ces trois communes. L’opération doit permettre de tester l’évaluation des risques, la transmission de l’alerte, l’activation des plans communaux de sauvegarde, la mise à l’abri de la population et l’ouverture de centres d’accueil municipaux.

Un message reçu sur les téléphones du secteur

Le dispositif FR-Alert sera également activé. Les personnes présentes dans la zone et équipées d’un téléphone connecté à la 4G ou à la 5G recevront une notification précisant clairement : « exercice – exercice – exercice ».

La préfecture, dans un communiqué, avertit que le périmètre de diffusion peut dépasser les limites des trois communes concernées. Aucune démarche ne sera demandée aux personnes recevant ce message, à l’exception des résidents des trois campings participant à l’évacuation.

Les associations de sécurité civile seront mobilisées aux côtés des collectivités et des services de secours. La direction des opérations sera assurée par le sous-préfet, directeur de cabinet, depuis le centre opérationnel départemental activé à la préfecture de l’Eure.

Cet exercice est organisé en amont de la Journée nationale de la résilience, programmée le 13 octobre, afin de préparer les acteurs locaux et de sensibiliser la population au risque d’inondation, souligne la préfecture.



Tags : crue fictive, Eure, exercice, inondation, résilience

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