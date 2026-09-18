Eure : trois campings évacués lors d’un exercice de crue, un message FR-Alert envoyé aux habitants

Le dispositif FR-Alert sera également activé. Les personnes présentes dans la zone et équipées d’un téléphone connecté à la 4G ou à la 5G recevront une notification précisant clairement : « exercice – exercice – exercice ».



La préfecture, dans un communiqué, avertit que le périmètre de diffusion peut dépasser les limites des trois communes concernées. Aucune démarche ne sera demandée aux personnes recevant ce message, à l’exception des résidents des trois campings participant à l’évacuation.



Les associations de sécurité civile seront mobilisées aux côtés des collectivités et des services de secours. La direction des opérations sera assurée par le sous-préfet, directeur de cabinet, depuis le centre opérationnel départemental activé à la préfecture de l’Eure.



Cet exercice est organisé en amont de la Journée nationale de la résilience, programmée le 13 octobre, afin de préparer les acteurs locaux et de sensibiliser la population au risque d’inondation, souligne la préfecture.