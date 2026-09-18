Rouen–Caen : FlixBus annonce des trajets dès 8 € après le déraillement de Cléon

Les perturbations ferroviaires consécutives au déraillement du 11 septembre d'un TER Nomad près de Cléon, en Seine-Maritime, profitent aux déplacements en autocar. Dans un communiqué diffusé ce vendredi 18 septembre, FlixBus indique enregistrer une hausse des réservations entre Rouen (Seine-Maritime) et Caen (Calvados), dans les deux sens, sans en préciser l’ampleur.
Sur cet axe, la compagnie annonce jusqu’à deux allers-retours par jour, hors mardi et mercredi, avec des billets proposés à partir de 8 €. Ce tarif d’appel ne signifie toutefois pas que toutes les places sont disponibles à ce prix.
Sur cet axe, la compagnie annonce jusqu’à deux allers-retours par jour, hors mardi et mercredi, avec des billets proposés à partir de 8 €. Ce tarif d’appel ne signifie toutefois pas que toutes les places sont disponibles à ce prix.
Des rotations supplémentaires à l’étude
FlixBus étudie la possibilité de renforcer cette liaison en fonction de la demande et de la durée des travaux sur les voies ferrées. Aucun trajet supplémentaire ni calendrier de mise en place n’est annoncé à ce stade.
« Nous suivons la situation et adapterons notre offre si nécessaire », indique Vincent Hays, directeur général de FlixBus France. Les voyageurs sont invités à vérifier les horaires et les tarifs disponibles pour la date de leur déplacement.
« Nous suivons la situation et adapterons notre offre si nécessaire », indique Vincent Hays, directeur général de FlixBus France. Les voyageurs sont invités à vérifier les horaires et les tarifs disponibles pour la date de leur déplacement.