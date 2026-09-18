Rouen–Caen : FlixBus annonce des trajets dès 8 € après le déraillement de Cléon

Les perturbations ferroviaires consécutives au déraillement du 11 septembre d'un TER Nomad près de Cléon, en Seine-Maritime, profitent aux déplacements en autocar. Dans un communiqué diffusé ce vendredi 18 septembre, FlixBus indique enregistrer une hausse des réservations entre Rouen (Seine-Maritime) et Caen (Calvados), dans les deux sens, sans en préciser l’ampleur.



Sur cet axe, la compagnie annonce jusqu’à deux allers-retours par jour, hors mardi et mercredi, avec des billets proposés à partir de 8 €. Ce tarif d’appel ne signifie toutefois pas que toutes les places sont disponibles à ce prix.