Un policier blessé, 400 g de cannabis saisis et une motocross confisquée en Seine-Maritime

Un Havrais de 21 ans a permis aux policiers de retrouver rapidement sa trottinette volée, dans la nuit du 11 au 12 septembre. Vers 4h15, la victime a signalé avoir aperçu le suspect avec son engin en direction du cours de la République, au Havre. Grâce à son signalement précis, les forces de l’ordre ont repéré rue de Tourneville un homme de 24 ans poussant la trottinette recherchée.



Interpellé, le suspect était également porteur d’un sachet contenant des stupéfiants. Le contrôle d’alcoolémie a révélé un taux de 1,01 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit un peu plus de deux grammes par litre de sang. Il a été placé en garde à vue pour recel de vol.