Un policier blessé, 400 g de cannabis saisis et une motocross confisquée en Seine-Maritime

► Au Havre, il voit passer sa trottinette volée
Un Havrais de 21 ans a permis aux policiers de retrouver rapidement sa trottinette volée, dans la nuit du 11 au 12 septembre. Vers 4h15, la victime a signalé avoir aperçu le suspect avec son engin en direction du cours de la République, au Havre. Grâce à son signalement précis, les forces de l’ordre ont repéré rue de Tourneville un homme de 24 ans poussant la trottinette recherchée.
Interpellé, le suspect était également porteur d’un sachet contenant des stupéfiants. Le contrôle d’alcoolémie a révélé un taux de 1,01 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit un peu plus de deux grammes par litre de sang. Il a été placé en garde à vue pour recel de vol.
Interpellé, le suspect était également porteur d’un sachet contenant des stupéfiants. Le contrôle d’alcoolémie a révélé un taux de 1,01 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit un peu plus de deux grammes par litre de sang. Il a été placé en garde à vue pour recel de vol.
► Permis retenu après un contrôle à Rouen
Quelques minutes plus tard, cette fois à Rouen, un équipage a remarqué vers 4h35, une voiture roulant à vive allure boulevard de l’Europe, à Rouen, en direction de la trémie de la Motte. Son conducteur, âgé de 55 ans, présentait un taux de 0,64 mg d’alcool par litre d’air expiré. Le dépistage de stupéfiants s’est révélé négatif.
Le véhicule a été immobilisé et le permis du quinquagénaire immédiatement retenu. Remis à une personne de confiance, l’automobiliste sera convoqué ultérieurement devant la justice.
Le véhicule a été immobilisé et le permis du quinquagénaire immédiatement retenu. Remis à une personne de confiance, l’automobiliste sera convoqué ultérieurement devant la justice.
► 400 grammes de cannabis saisis au Havre
Dimanche 13 septembre, vers 15h10, des policiers ont voulu contrôler un véhicule circulant sur une voie rapide du Havre, en direction de Mont-Gaillard. Le conducteur a déposé précipitamment ses deux passagers avant de prendre lui-même la fuite.
Revenu sur ses pas, le fuyard a violemment repoussé dans un escalier l’un des policiers lancés à sa poursuite. Le fonctionnaire a lourdement chuté sur un coude. Le suspect a finalement été maîtrisé et interpellé. Il transportait quatre plaquettes de résine de cannabis de 100 grammes chacune. Il a été placé en garde à vue.
Revenu sur ses pas, le fuyard a violemment repoussé dans un escalier l’un des policiers lancés à sa poursuite. Le fonctionnaire a lourdement chuté sur un coude. Le suspect a finalement été maîtrisé et interpellé. Il transportait quatre plaquettes de résine de cannabis de 100 grammes chacune. Il a été placé en garde à vue.
► Un pilote sans casque interpellé après un rodéo
Le même jour, vers 18h15, plusieurs signalements ont fait état d’une dizaine de motocross et de quads participant à des rodéos urbains à Oissel et Saint-Étienne-du-Rouvray. Avenue Olivier-Goubert, une patrouille a croisé un groupe composé de quatre motocross et de deux quads, dépourvus de plaques d’immatriculation.
Plusieurs conducteurs ne portaient ni casque ni gants et ont multiplié les infractions, notamment en contournant des véhicules et en franchissant un feu rouge. Rue Louis-Pasteur, le pilote d’une motocross a emprunté le trottoir avant de se retrouver immobilisé.
Âgé de 22 ans et dépourvu de casque, il a été interpellé et placé en garde à vue. Sa motocross a été saisie et conduite en fourrière.
Plusieurs conducteurs ne portaient ni casque ni gants et ont multiplié les infractions, notamment en contournant des véhicules et en franchissant un feu rouge. Rue Louis-Pasteur, le pilote d’une motocross a emprunté le trottoir avant de se retrouver immobilisé.
Âgé de 22 ans et dépourvu de casque, il a été interpellé et placé en garde à vue. Sa motocross a été saisie et conduite en fourrière.