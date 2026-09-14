La Couture-Boussey (Eure) : l’eau du robinet interdite à la consommation dans plusieurs rues

Environ 180 habitants de La Couture-Boussey, dans l’Eure, sont concernés par une restriction de consommation de l’eau potable. Des bouteilles doivent être distribuées en porte-à-porte.

Publié le Lundi 14 Septembre 2026 à 19:16