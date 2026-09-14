 

La Couture-Boussey (Eure) : l’eau du robinet interdite à la consommation dans plusieurs rues


Environ 180 habitants de La Couture-Boussey, dans l’Eure, sont concernés par une restriction de consommation de l’eau potable. Des bouteilles doivent être distribuées en porte-à-porte.


Publié le Lundi 14 Septembre 2026 à 19:16


Illustration © Pixabay
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Des dysfonctionnements ont été constatés sur le réseau d’eau potable alimentant une partie de La Couture-Boussey. La qualité de l’eau distribuée par le Syndicat intercommunal des eaux de la vallée de l’Eure (SIAEVE) ne pouvant plus être garantie, son utilisation est susceptible de présenter un risque pour la santé.

Sur proposition de l’Agence régionale de santé (ARS) Normandie, le préfet de l’Eure a demandé au syndicat de mettre en place des restrictions d’usage. Elles concernent environ 180 habitants.

Les secteurs concernés

La mesure s’applique dans les secteurs suivants : allée des Promenades ; allée des Chênes ; place des Quatre-Saisons ; résidence Les Bouvreuils ; rue de la Biche ; rue de l’Écureuil ; rue Renardière.

L’eau du robinet ne doit pas être utilisée pour boire, se laver les dents, faire la toilette des nourrissons ou préparer des aliments, des boissons chaudes et des glaçons. Pour tous ces usages, les autorités recommandent exclusivement de l’eau en bouteille.

Elle peut en revanche toujours servir pour la douche, la toilette courante et les sanitaires.

Des bouteilles d’eau doivent être livrées en porte-à-porte dès ce lundi soir par la collectivité, avec le concours de l’exploitant Veolia. La restriction restera en vigueur jusqu’à ce que les analyses diligentées par l’ARS confirment le retour à une eau conforme.

 


Tags : ARS Normandie, eau non potable, Eure, La Couture-Boussey, recommandation

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