Pirou, dans la Manche, se mobilise pour contrer la montée des eaux et l'érosion du littoral

Logements menacés, terrains exposés aux inondations, activités économiques fragilisées : il devient urgent de passer des discussions aux actes estime l’Association de défense du trait de côte du Cotentin (ADTCOC)

Face aux risques de submersion marine et d’érosion, une association du Cotentin appelle à accélérer les mesures de protection des habitants et de leurs biens. Une première rencontre est prévue le 19 novembre à Pirou (Manche).

Publié le Samedi 7 Novembre 2026 à 20:14