Pirou, dans la Manche, se mobilise pour contrer la montée des eaux et l'érosion du littoral

La montée du niveau de la mer et le recul du trait de côte suscitent des inquiétudes grandissantes parmi les habitants du littoral de la Manche. Logements menacés, terrains exposés aux inondations, activités économiques fragilisées : pour l’Association de défense du trait de côte du Cotentin (ADTCOC), il devient urgent de passer des discussions aux actes.
L’association, présidée par Denis Lefebvre, organise une réunion publique jeudi 19 novembre, à 18 heures, à Pirou. Elle entend dénoncer les obstacles administratifs qui, selon elle, ralentissent les projets de protection du littoral portés notamment par les associations syndicales autorisées (ASA) et les associations syndicales libres (ASL).
L’association, présidée par Denis Lefebvre, organise une réunion publique jeudi 19 novembre, à 18 heures, à Pirou. Elle entend dénoncer les obstacles administratifs qui, selon elle, ralentissent les projets de protection du littoral portés notamment par les associations syndicales autorisées (ASA) et les associations syndicales libres (ASL).
« Nous ne pouvons plus attendre »
« Comme la mer ne nous attend pas pour monter sur l’estran deux fois par jour, nous ne pouvons plus attendre que les services de l’État nous donnent les moyens d’agir pour protéger nos côtes », affirme l'association.
L'ADTCOC défend une approche privilégiant la protection des habitations et des activités existantes, plutôt que le recul des populations face à l'avancée de la mer. Elle estime que les élus locaux et les associations doivent disposer de davantage de moyens pour engager des travaux.
« Nous ne pouvons pas demander aux maires et aux présidents d’ASA d’assumer leurs responsabilités tout en limitant les moyens dont ils disposent pour protéger la population », insiste-t-elle.
La réunion de Pirou réunira Denis Lefebvre et Nicolas Youf, respectivement président et vice-président de l’ADTCOC, Noëlle Lefotrestier, maire de la commune, ainsi que Michel Letarouilly, président de l’ASA de Pirou.
L'ADTCOC défend une approche privilégiant la protection des habitations et des activités existantes, plutôt que le recul des populations face à l'avancée de la mer. Elle estime que les élus locaux et les associations doivent disposer de davantage de moyens pour engager des travaux.
« Nous ne pouvons pas demander aux maires et aux présidents d’ASA d’assumer leurs responsabilités tout en limitant les moyens dont ils disposent pour protéger la population », insiste-t-elle.
La réunion de Pirou réunira Denis Lefebvre et Nicolas Youf, respectivement président et vice-président de l’ADTCOC, Noëlle Lefotrestier, maire de la commune, ainsi que Michel Letarouilly, président de l’ASA de Pirou.
Plusieurs réunions prévues dans le Cotentin
Cette rencontre marquera le début d'une série de réunions destinées à recueillir les préoccupations des riverains et à défendre les projets locaux de protection contre la mer.
L'association donne également rendez-vous aux habitants à Port-Bail, le 26 novembre, puis à Kairon, le 4 décembre. D'autres rencontres sont programmées en février 2027 à Gouville et Réville, avant Cherbourg et Les Pieux, dont les dates restent à fixer.
L'association donne également rendez-vous aux habitants à Port-Bail, le 26 novembre, puis à Kairon, le 4 décembre. D'autres rencontres sont programmées en février 2027 à Gouville et Réville, avant Cherbourg et Les Pieux, dont les dates restent à fixer.
À SAVOIR. Les prochaines réunions
► Pirou : jeudi 19 novembre à 18 h, salle Claude-Massu, 3 place des Bocagers.
► Port-Bail : jeudi 26 novembre à 18 h, salle polyvalente.
► Kairon : vendredi 4 décembre à 18 h, salle de la Faisanderie.
► Gouville : jeudi 4 février 2027 à 18 h, salle de la Filature.
► Réville : jeudi 11 février 2027 à 18 h, salle des fêtes.
Les dates des réunions à Cherbourg et aux Pieux seront communiquées ultérieurement.
► Pirou : jeudi 19 novembre à 18 h, salle Claude-Massu, 3 place des Bocagers.
► Port-Bail : jeudi 26 novembre à 18 h, salle polyvalente.
► Kairon : vendredi 4 décembre à 18 h, salle de la Faisanderie.
► Gouville : jeudi 4 février 2027 à 18 h, salle de la Filature.
► Réville : jeudi 11 février 2027 à 18 h, salle des fêtes.
Les dates des réunions à Cherbourg et aux Pieux seront communiquées ultérieurement.