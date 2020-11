Perdu de vue par les gendarmes, le chauffard est intercepté par la police près de Mantes (Yvelines)

Un homme de 20 ans s’est retrouvé en garde cette nuit pour refus d’obtempérer avec mise en danger de la vie d’autrui, violences volontaires avec arme par destination sur personne dépositaire de l’autorité publique.



Vers 2h45, les policiers de Mantes-la-Jolie (Yvelines) tentent d’intercepter, à Magnanville, un véhicule qui a été précédemment pris en chasse par le peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG) qui l’a perdu de vue après un refus d’obtempérer.



A la vue des forces de l’ordre, près de Mantes, le conducteur accélère et fonce délibérément sur le véhicule de police endommageant le côté gauche. Dans la manœuvre, il percute également deux voitures en stationnement. L’automobiliste, qui n’est pas blessé, est alors interpellé et placé en garde à vue. Il est contrôlé positif lors du dépistage d’alcoolémie.