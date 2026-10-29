Pêche à pied à Chausey : une personne retrouvée morte, une autre dans un état grave

Deux clients d’un gîte de Chausey (Manche) ont été recherchés mercredi 28 octobre après une sortie de pêche à pied. Retrouvés par les secours, ils ont été transportés à l’hôpital de Granville, où le décès de l’un d’eux a été constaté.

Publié le Jeudi 29 Octobre 2026 à 14:14