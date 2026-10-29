Pêche à pied à Chausey : une personne retrouvée morte, une autre dans un état grave

Légende : Deux hélicoptères, Dragon 50 de la sécurité civile et le H160 basé à Maupertus ont été engagés pour procéder aux recherches des deux pêcheurs à pied disparus - Illustration © Adobe Stock
Les deux clients étaient partis pêcher à pied dans la journée, mais n’avaient pas regagné leur hébergement à la nuit tombante. En début de soirée, le gérant de leur gîte, sur les îles de Chausey, a signalé leur disparition. Ils ne répondaient plus au téléphone.
Le CROSS Jobourg a aussitôt lancé une opération de recherche et de sauvetage, avec le soutien du CROSS Corsen. Un hélicoptère H160 du détachement de la flottille 32F basé à Maupertus, alors en entraînement, a été engagé. Deux canots de la SNSM, de Granville-Chausey et de Saint-Martin-de-Bréhal, la garde littorale de Chausey et l’hélicoptère Dragon 50 de la Sécurité civile ont également été mobilisés.
Le CROSS Jobourg a aussitôt lancé une opération de recherche et de sauvetage, avec le soutien du CROSS Corsen. Un hélicoptère H160 du détachement de la flottille 32F basé à Maupertus, alors en entraînement, a été engagé. Deux canots de la SNSM, de Granville-Chausey et de Saint-Martin-de-Bréhal, la garde littorale de Chausey et l’hélicoptère Dragon 50 de la Sécurité civile ont également été mobilisés.
Deux personnes repérées par les hélicoptères
L’équipage du H160 a repéré une première personne dans les rochers. Recueillie en état de choc par le canot SNS 719, elle a été débarquée à la grande cale de Chausey, puis transportée vers l’hôpital de Granville pour être prise en charge aux urgences, relate la préfecture maritime dans un communiqué.
La seconde personne a été localisée plus tard par Dragon 50. Inconsciente, elle a reçu les premiers gestes de secours à bord de l’hélicoptère avant son transport à l’hôpital de Granville. Son décès y a été constaté.
Les circonstances précises du drame n’ont pas été détaillées.
La seconde personne a été localisée plus tard par Dragon 50. Inconsciente, elle a reçu les premiers gestes de secours à bord de l’hélicoptère avant son transport à l’hôpital de Granville. Son décès y a été constaté.
Les circonstances précises du drame n’ont pas été détaillées.
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