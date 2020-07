Nouvelle nuit de violences urbaines aux Mureaux et dans d'autres villes des Yvelines

Les policiers se sont alors positionnés afin de sécuriser l’intervention des sapeurs-pompiers, les flammes menaçant de se propager à du mobilier urbain. Les secours sont également intervenus pour porter assistance à une personne domiciliée dans cette même rue.



Les forces de l'ordre dont été contraints de faire usage de grenades lacrymogènes et de lanceurs de balles de défense (LBD) pour parvenir à disperser les assaillants et sécuriser le quartier.



Vers 3 heures, le quartier des musiciens a retrouvé son calme, et l’ensemble des véhicules de secours ont pu quitter les lieux sans incident. Un container poubelle à été détruit.