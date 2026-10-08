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Municipales annulées à Poissy : des soutiens politiques trompeurs au cœur de la décision


Publié le Jeudi 8 Octobre 2026 à 15:54

Le tribunal administratif de Versailles a annulé les élections municipales de Poissy (Yvelines). Les manœuvres d’une liste de gauche ont pu peser sur le scrutin. Son candidat tête de liste est déclaré inéligible pendant un an



L’hôtel de ville de Poissy
L’hôtel de ville de Poissy
Il avait manqué seulement 59 voix à la liste « Mieux vivre Poissy, la gauche et l’écologie avec vous » conduite par Mathieu Paranthoën, pour se maintenir au second tour. Cet écart a pesé dans la décision du tribunal administratif de Versailles, qui a annulé les élections municipales des 15 et 22 mars 2026 à Poissy, dans les Yvelines.

Saisie par le candidat conduisant cette liste, la juridiction a estimé que les manœuvres du candidat à la tête de « Poissy debout », animée par Maxime Legrand, arrivée en sixième position, avaient été de nature à altérer les résultats du premier tour et avaient ainsi pu influencer l’issue des élections.

​Des soutiens revendiqués, puis démentis

Pendant sa campagne, le candidat de « Poissy debout » avait revendiqué à plusieurs reprises le soutien de personnalités politiques de premier plan. Des photographies et des messages de soutien figuraient sur ses documents de propagande et sur les emplacements réservés à l’affichage électoral. Or, les personnalités concernées et leurs mouvements avaient démenti ces soutiens, relève le tribunal.

Les juges ont considéré que ces documents pouvaient induire les électeurs en erreur. Ils ont également retenu une confusion entretenue autour des soutiens écologiste et socialiste : « Poissy debout » mettait en avant deux associations, « Les Ecolos ! » et « Yvelines socialistes », alors que seule la liste « Mieux vivre Poissy, la gauche et l’écologie avec vous » bénéficiait du soutien officiel des Écologistes et du Parti socialiste.

Une inéligibilité d’un an pour la tête de liste

Au premier tour, « Mieux vivre Poissy, la gauche et l’écologie avec vous » avait recueilli 1 271 voix, soit 9,56 % des suffrages exprimés, sous le seuil de 10 % nécessaire pour se maintenir. La liste « Poissy debout » avait, elle, obtenu 464 voix.

Pour le tribunal, les deux listes de gauche étaient susceptibles de partager une partie de leur électorat. Compte tenu des 59 voix manquantes et de l’influence possible des manœuvres sur le vote, les juges ont donc annulé l’ensemble des opérations électorales.

Au regard de l’ampleur de ces manœuvres, le candidat conduisant « Poissy debout » a également été déclaré inéligible pendant un an
 


Tags : annulation, élections municipales, Poissy, Yvelines

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