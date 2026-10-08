Municipales annulées à Poissy : des soutiens politiques trompeurs au cœur de la décision

Publié le Jeudi 8 Octobre 2026 à 15:54

Le tribunal administratif de Versailles a annulé les élections municipales de Poissy (Yvelines). Les manœuvres d’une liste de gauche ont pu peser sur le scrutin. Son candidat tête de liste est déclaré inéligible pendant un an