Mois sans tabac : déjà plus de 2 700 Normands prêts à relever le défi

Un mois pour arrêter de fumer, avec l’appui de professionnels et des outils gratuits. Le défi Mois sans tabac revient pour une 11e édition, du 1er au 30 novembre 2026. Portée par le ministère de la Santé, Santé publique France et l’Assurance Maladie, l’opération encourage les fumeurs à franchir le pas, sans rester seuls face aux difficultés du sevrage.



En Normandie, le tabagisme a nettement reculé au cours des dernières années. Selon les données communiquées pour cette campagne, la proportion de fumeurs se situe entre 16,6 % et 23 % selon les indicateurs retenus, contre 30,8 % en 2014. Deux préoccupations demeurent toutefois : une consommation quotidienne de tabac chez les adolescents de 17 ans supérieure à la moyenne nationale et un tabagisme particulièrement présent chez les femmes avant et pendant leur grossesse.