Mois sans tabac : déjà plus de 2 700 Normands prêts à relever le défi

Un mois pour arrêter de fumer, avec l’appui de professionnels et des outils gratuits. Le défi Mois sans tabac revient pour une 11e édition, du 1er au 30 novembre 2026. Portée par le ministère de la Santé, Santé publique France et l’Assurance Maladie, l’opération encourage les fumeurs à franchir le pas, sans rester seuls face aux difficultés du sevrage.
En Normandie, le tabagisme a nettement reculé au cours des dernières années. Selon les données communiquées pour cette campagne, la proportion de fumeurs se situe entre 16,6 % et 23 % selon les indicateurs retenus, contre 30,8 % en 2014. Deux préoccupations demeurent toutefois : une consommation quotidienne de tabac chez les adolescents de 17 ans supérieure à la moyenne nationale et un tabagisme particulièrement présent chez les femmes avant et pendant leur grossesse.
En Normandie, le tabagisme a nettement reculé au cours des dernières années. Selon les données communiquées pour cette campagne, la proportion de fumeurs se situe entre 16,6 % et 23 % selon les indicateurs retenus, contre 30,8 % en 2014. Deux préoccupations demeurent toutefois : une consommation quotidienne de tabac chez les adolescents de 17 ans supérieure à la moyenne nationale et un tabagisme particulièrement présent chez les femmes avant et pendant leur grossesse.
Des aides gratuites pour arrêter de fumer
Au 27 octobre, 2 737 Normands avaient déjà rejoint le défi. Les inscriptions restent ouvertes sur le site Mois sans tabac.
Les participants peuvent bénéficier d’un accompagnement personnalisé grâce à l’application Tabac info service, qui propose un programme de coaching adapté à chaque profil. Des kits d’aide à l’arrêt sont également disponibles gratuitement en pharmacie et en ligne.
Autre possibilité : contacter le 39 89, du lundi au samedi, de 8 h à 20 h, pour échanger avec un tabacologue. Ce service est également accessible aux personnes sourdes ou malentendantes.
Les participants peuvent bénéficier d’un accompagnement personnalisé grâce à l’application Tabac info service, qui propose un programme de coaching adapté à chaque profil. Des kits d’aide à l’arrêt sont également disponibles gratuitement en pharmacie et en ligne.
Autre possibilité : contacter le 39 89, du lundi au samedi, de 8 h à 20 h, pour échanger avec un tabacologue. Ce service est également accessible aux personnes sourdes ou malentendantes.
Une attention particulière aux femmes enceintes
En parallèle, la Normandie déploie le programme « 1 000 premiers jours sans tabac », destiné à accompagner les familles dès le projet de grossesse et jusqu’aux trois ans de l’enfant.
Prévu sur trois ans, ce dispositif mobilise les professionnels de santé, de la périnatalité et de la petite enfance. Il vise notamment à favoriser l’arrêt du tabac chez les femmes enceintes et leur entourage, à renforcer la formation des professionnels et à prévenir l'exposition des jeunes enfants au tabagisme.
L’ambition affichée est de contribuer à l’émergence d’une génération sans tabac à l’horizon 2032.
Prévu sur trois ans, ce dispositif mobilise les professionnels de santé, de la périnatalité et de la petite enfance. Il vise notamment à favoriser l’arrêt du tabac chez les femmes enceintes et leur entourage, à renforcer la formation des professionnels et à prévenir l'exposition des jeunes enfants au tabagisme.
L’ambition affichée est de contribuer à l’émergence d’une génération sans tabac à l’horizon 2032.
À SAVOIR -- Comment participer ?
Les fumeurs souhaitant relever le défi peuvent s’inscrire gratuitement sur mois-sans-tabac.fr. Les actions organisées dans la région sont également recensées sur Normandie sans tabac.
L’Agence régionale de santé présente par ailleurs le programme 1 000 premiers jours sans tabac en Normandie.
Les fumeurs souhaitant relever le défi peuvent s’inscrire gratuitement sur mois-sans-tabac.fr. Les actions organisées dans la région sont également recensées sur Normandie sans tabac.
L’Agence régionale de santé présente par ailleurs le programme 1 000 premiers jours sans tabac en Normandie.