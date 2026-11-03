Fermeture de l’A13 : le gouvernement détaillera jeudi les mesures pour les automobilistes

Le tunnel sera fermé en direction de la Normandie pendant près de huit mois - illustration Google Maps

La gratuité annoncée de l’A14 et les dispositifs prévus pour les transports en commun seront au cœur d’un point organisé jeudi 5 novembre par le ministère des Transports.

Publié le Mardi 3 Novembre 2026 à 19:45