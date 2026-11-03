Fermeture de l’A13 : le gouvernement détaillera jeudi les mesures pour les automobilistes

La fermeture de l’A13 dans le sens Paris-province, à partir du 16 novembre et jusqu’à la fin août, se prépare. Les travaux de confortement du tube nord du tunnel de Saint-Cloud entraîneront d’importantes perturbations sur cet axe très fréquenté entre Paris et la Normandie (80 000 véhicules par jour).
Pour limiter les conséquences sur les déplacements, notamment ceux des salariés, le gouvernement a annoncé plusieurs mesures d’accompagnement. Le Premier ministre a ainsi confirmé, le 21 octobre, la mise en place d’un dispositif de gratuité sur l’autoroute A14.
Pour limiter les conséquences sur les déplacements, notamment ceux des salariés, le gouvernement a annoncé plusieurs mesures d’accompagnement. Le Premier ministre a ainsi confirmé, le 21 octobre, la mise en place d’un dispositif de gratuité sur l’autoroute A14.
Des précisions attendues sur la gratuité de l’A14
Les modalités de cette gratuité, ainsi que les mesures complémentaires concernant les transports en commun, doivent être présentées jeudi 5 novembre, à 14 heures, lors d’un brief presse organisé par le cabinet du ministre des Transports.
Ce rendez-vous devrait notamment permettre de préciser les conditions d’accès à l’A14 et les solutions proposées aux usagers pendant les travaux.
Ce rendez-vous devrait notamment permettre de préciser les conditions d’accès à l’A14 et les solutions proposées aux usagers pendant les travaux.