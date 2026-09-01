Mardi 1er septembre 2026 : les 5 infos du jour

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Un important stock de tabac de contrebande a été découvert dans un garage et un véhicule à Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime). Deux hommes de 20 et 25 ans ont été interpellés puis déférés au parquet pour être jugés en comparution immédiate. L’enquête doit notamment déterminer la provenance de la marchandise et l’existence éventuelle d’un réseau de revente.Un Havrais de 21 ans a été interpellé dans la nuit de lundi à mardi après avoir été repéré au volant d’une Renault Clio roulant à vive allure au Havre (Seine-Maritime). Le jeune homme, qui n’a jamais obtenu son permis, avait déjà été contrôlé deux fois pour les mêmes faits, dont la dernière fois moins de deux semaines auparavant. Il a été placé en garde à vue.Un automobiliste de 24 ans, dont le permis était suspendu, a été contrôlé par la BAC à Mont-Saint-Aignan après avoir été repéré à Rouen (Seine-Maritime). Les policiers ont découvert trois cartouches de cigarettes provenant du Royaume-Uni dans le coffre et plus de 1 500 euros en espèces dans une sacoche. Le conducteur a été interpellé et le tabac saisi.À quelques jours de l’ouverture du Festival du cinéma américain, du 4 au 13 septembre, l’intérêt touristique s’accélère sur la Côte Fleurie (Calvados). Les recherches françaises de séjours progressent sur un an de 41,2 % à Deauville, de 52,2 % à Honfleur et de 62,4 % à Trouville-sur-Mer, selon les données de Booking.com. La hausse est également sensible auprès des voyageurs étrangers.Le Musée des instruments à vent de La Couture-Boussey (Eure) organise samedi 5 septembre une journée gratuite baptisée « Du jazz à l’image ». Parcours sonore, déambulation des Jazzdiniers et cinéma en plein air rythmeront cette manifestation ouverte à tous dès 14 heures.