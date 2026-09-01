La Couture-Boussey (Eure) : jazz, art sonore et cinéma en plein air au musée des instruments à vent

Le jazz sortira des salles de concert à La Couture-Boussey, dans l’Eure. Le Musée des instruments à vent organise samedi 5 septembre une manifestation baptisée « Du jazz à l’image », ouverte gratuitement au public.
Les animations commenceront dès 14 heures avec un parcours sonore d’art de rue proposé par le collectif PhiléMoi, « Les Sculpteurs de sons ». Adaptée notamment aux tout-petits, cette découverte d’installations sonores se poursuivra jusqu’à 18 h 30.
Les animations commenceront dès 14 heures avec un parcours sonore d’art de rue proposé par le collectif PhiléMoi, « Les Sculpteurs de sons ». Adaptée notamment aux tout-petits, cette découverte d’installations sonores se poursuivra jusqu’à 18 h 30.
Les Jazzdiniers en déambulation
Entre 14 heures et 17 heures, les Jazzdiniers feront résonner leurs instruments dans le musée et ses abords au cours d’une déambulation musicale. Cette formation ambulante promet une ambiance festive, dans l’esprit des orchestres de jazz de rue.
La journée s’achèvera à 21 heures par une projection en plein air de Song for Marion, une comédie romantique réalisée par Paul Andrew Williams. Le film, accessible à partir de 12 ans, raconte l’histoire d’un retraité bougon dont l’existence est bouleversée par la passion de son épouse pour le chant choral.
Toutes les animations sont gratuites et accessibles librement, dans la limite des places disponibles.
La journée s’achèvera à 21 heures par une projection en plein air de Song for Marion, une comédie romantique réalisée par Paul Andrew Williams. Le film, accessible à partir de 12 ans, raconte l’histoire d’un retraité bougon dont l’existence est bouleversée par la passion de son épouse pour le chant choral.
Toutes les animations sont gratuites et accessibles librement, dans la limite des places disponibles.
INFOS PRATIQUES --
Samedi 5 septembre 2026 au Musée des instruments à vent, à La Couture-Boussey (Eure). Parcours sonore de 14 h à 18 h 30, Jazzdiniers de 14 h à 17 h et cinéma en plein air à 21 h. Renseignements au 02 32 36 28 80 ou à miv@epn-agglo.fr.
Samedi 5 septembre 2026 au Musée des instruments à vent, à La Couture-Boussey (Eure). Parcours sonore de 14 h à 18 h 30, Jazzdiniers de 14 h à 17 h et cinéma en plein air à 21 h. Renseignements au 02 32 36 28 80 ou à miv@epn-agglo.fr.