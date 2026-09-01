La Couture-Boussey (Eure) : jazz, art sonore et cinéma en plein air au musée des instruments à vent

Le Musée des instruments à vent propose une après-midi festive et gratuite samedi 5 septembre, avec un parcours sonore, une déambulation musicale et une séance de cinéma sous les étoiles.

Publié le Mardi 1 Septembre 2026 à 18:44