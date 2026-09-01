Rouen : sans permis, il transporte des cigarettes de contrebande et plus de 1 500 € en liquide

Trois hommes chargeant précipitamment une trottinette dans une Volkswagen Polo ont éveillé les soupçons d’un équipage de la brigade anticriminalité, lundi vers 20 h 35, rue de Tunis à Rouen.
La voiture a été suivie jusqu’au boulevard André-Siegfried, à Mont-Saint-Aignan, où les policiers l’ont contrôlée après avoir constaté une infraction au Code de la route. Le conducteur, âgé de 24 ans et domicilié à Rouen, a affirmé ne pas avoir ses papiers. Les vérifications ont établi alors que son permis était suspendu.
La voiture a été suivie jusqu’au boulevard André-Siegfried, à Mont-Saint-Aignan, où les policiers l’ont contrôlée après avoir constaté une infraction au Code de la route. Le conducteur, âgé de 24 ans et domicilié à Rouen, a affirmé ne pas avoir ses papiers. Les vérifications ont établi alors que son permis était suspendu.
Trois cartouches dans le coffre
En inspectant les équipements obligatoires du véhicule, les policiers ont découvert dans le coffre trois cartouches de cigarettes provenant du Royaume-Uni. Le conducteur aurait indiqué les avoir achetées à la sauvette rue Saint-Sever, à Rouen.
Une sacoche contenant plus de 1 500 euros en espèces a également été retrouvée sur lui. Le jeune homme a expliqué que cette somme provenait de gains aux jeux.
Il a été interpellé pour conduite malgré la suspension de son permis et détention frauduleuse de tabac manufacturé. Les cigarettes ont été saisies. La trottinette n’étant pas signalée volée, les deux passagers ont été laissés libres. L’un d’eux, titulaire du permis, a pu récupérer la voiture.
Une sacoche contenant plus de 1 500 euros en espèces a également été retrouvée sur lui. Le jeune homme a expliqué que cette somme provenait de gains aux jeux.
Il a été interpellé pour conduite malgré la suspension de son permis et détention frauduleuse de tabac manufacturé. Les cigarettes ont été saisies. La trottinette n’étant pas signalée volée, les deux passagers ont été laissés libres. L’un d’eux, titulaire du permis, a pu récupérer la voiture.