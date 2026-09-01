Rouen : sans permis, il transporte des cigarettes de contrebande et plus de 1 500 € en liquide

Repéré par la brigade anticriminalité dans les rues de Rouen, un automobiliste de 24 ans conduisait malgré la suspension de son permis. Du tabac de contrebande et une importante somme d’argent ont été découverts sur lui.



Publié le Mardi 1 Septembre 2026 à 14:25