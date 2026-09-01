Porcheville (Yvelines) : il tente d’entrer au parloir avec un couteau artisanal caché dans sa chaussure

Publié le Mardi 1 Septembre 2026 à 18:29

Un homme de 22 ans a été interpellé à l’établissement pénitentiaire pour mineurs de Porcheville. Il voulait remettre l’arme artisanale à son frère détenu.