L'essentiel de l'actualité
L'essentiel de l'actualité et des faits divers
  
InfoNormandie | L'actualité en temps réel
Facebook
Instagram
Twitter
Newsletter

Porcheville (Yvelines) : il tente d’entrer au parloir avec un couteau artisanal caché dans sa chaussure


Publié le Mardi 1 Septembre 2026 à 18:29

Un homme de 22 ans a été interpellé à l’établissement pénitentiaire pour mineurs de Porcheville. Il voulait remettre l’arme artisanale à son frère détenu.



L'établissement pénitentiaire de Porcheville a une capacité de 60 places et accueille des jeunes de 13 à 18 ans, garçons et filles.
L'établissement pénitentiaire de Porcheville a une capacité de 60 places et accueille des jeunes de 13 à 18 ans, garçons et filles.
Un couteau de fabrication artisanale dissimulé dans une chaussure : la tentative d’introduction a été déjouée, dimanche 30 août en de matinée, à l’établissement pénitentiaire pour mineurs (EPM) de Porcheville, dans les Yvelines.

Le visiteur, venu rencontrer son frère au parloir, a été contrôlé par les agents pénitentiaires. Ceux-ci ont découvert une arme de 17 centimètres, confectionnée avec une lame de cutter fixée sur un petit manche. L’homme a aussitôt été retenu puis remis aux policiers.

Sept mois de prison au total

Les vérifications ont révélé que le suspect, âgé de 22 ans et domicilié à Melun (Seine-et-Marne), faisait déjà l’objet d’une interdiction de détenir une arme. Après avoir livré des explications confuses, il a finalement reconnu que le couteau devait être remis à son frère.

Déféré au tribunal judiciaire de Versailles à l’issue de sa garde à vue, il a été condamné à six mois de prison avec mandat de dépôt. Une précédente peine d’un mois d’emprisonnement a également été entièrement révoquée, portant à sept mois la durée totale de son incarcération. Le tribunal a par ailleurs prononcé une interdiction de détenir une arme ainsi qu’une obligation de travail ou de formation.

L'établissement de Porcheville a une capacité de 60 places et accueille des jeunes de 13 à 18 ans, garçons et filles. 


Tags : enquête, faits divers, police, Porcheville, Yvelines

Vous pouvez réagir à cet article
Suivre Infonormandie sur WhatsApp
Vous consultez régulièrement InfoNormandie ? Ajoutez-nous à vos sources préférées sur Google pour retrouver plus facilement nos articles dans les résultats d’actualité.
Ajouter InfoNormandie
En continu

Porcheville (Yvelines) : il tente d’entrer au parloir avec un couteau artisanal caché dans sa chaussure

01/09/2026

Cigarettes, ecstasy et psychotropes saisis chez un trafiquant à Mantes-la-Jolie

01/09/2026

Les Essarts-le-Roi : ivre dans un train, il dégrade le wagon et insulte les policiers

30/08/2026

Meulan-en-Yvelines : deux adolescents interpellés après l’effraction d’une maison

26/08/2026

Trappes : surpris par la BAC, le cambrioleur se cachait dans les toilettes du commerce

23/08/2026
Afficher plus d'articles

La météo près de chez vous

Prévisions en France et en Europe

Données météo © OpenWeather — actualisées toutes les 15 minutes
Infos les + lues

Meulan-en-Yvelines : deux adolescents interpellés après l’effraction d’une maison

​Conflans-Sainte-Honorine : expulsée trois mois plus tôt. l’ancienne locataire revient en pleine nuit

Refus d'obtempérer à Versailles : un automobiliste ivre interpellé avec plusieurs armes dans son véhicule

Maisons-Laffitte : deux cambrioleurs en culotte courte, âgés de 12 et 14 ans, arrêtés grâce à un riverain

Des cambrioleurs mis en échec à Sartrouville et aux Clayes-sous-Bois grâce aux systèmes d’alarme

La reproduction de textes, photos et vidéos publiés sur @infonormandie.com doit faire l'objet d'une demande expresse auprès du webmaster du site.
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags