Porcheville (Yvelines) : il tente d’entrer au parloir avec un couteau artisanal caché dans sa chaussure

L'établissement pénitentiaire de Porcheville a une capacité de 60 places et accueille des jeunes de 13 à 18 ans, garçons et filles.
Un couteau de fabrication artisanale dissimulé dans une chaussure : la tentative d’introduction a été déjouée, dimanche 30 août en de matinée, à l’établissement pénitentiaire pour mineurs (EPM) de Porcheville, dans les Yvelines.
Le visiteur, venu rencontrer son frère au parloir, a été contrôlé par les agents pénitentiaires. Ceux-ci ont découvert une arme de 17 centimètres, confectionnée avec une lame de cutter fixée sur un petit manche. L’homme a aussitôt été retenu puis remis aux policiers.
Le visiteur, venu rencontrer son frère au parloir, a été contrôlé par les agents pénitentiaires. Ceux-ci ont découvert une arme de 17 centimètres, confectionnée avec une lame de cutter fixée sur un petit manche. L’homme a aussitôt été retenu puis remis aux policiers.
Sept mois de prison au total
Les vérifications ont révélé que le suspect, âgé de 22 ans et domicilié à Melun (Seine-et-Marne), faisait déjà l’objet d’une interdiction de détenir une arme. Après avoir livré des explications confuses, il a finalement reconnu que le couteau devait être remis à son frère.
Déféré au tribunal judiciaire de Versailles à l’issue de sa garde à vue, il a été condamné à six mois de prison avec mandat de dépôt. Une précédente peine d’un mois d’emprisonnement a également été entièrement révoquée, portant à sept mois la durée totale de son incarcération. Le tribunal a par ailleurs prononcé une interdiction de détenir une arme ainsi qu’une obligation de travail ou de formation.
L'établissement de Porcheville a une capacité de 60 places et accueille des jeunes de 13 à 18 ans, garçons et filles.
Déféré au tribunal judiciaire de Versailles à l’issue de sa garde à vue, il a été condamné à six mois de prison avec mandat de dépôt. Une précédente peine d’un mois d’emprisonnement a également été entièrement révoquée, portant à sept mois la durée totale de son incarcération. Le tribunal a par ailleurs prononcé une interdiction de détenir une arme ainsi qu’une obligation de travail ou de formation.
L'établissement de Porcheville a une capacité de 60 places et accueille des jeunes de 13 à 18 ans, garçons et filles.