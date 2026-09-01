Seine-Maritime : plusieurs centaines de pots de tabac découverts dans un garage, près de Rouen

Deux hommes de 20 et 25 ans ont été déférés au parquet après la découverte d’un important stock de tabac à Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime). Ils devaient être jugés en comparution immédiate.

Publié le Mardi 1 Septembre 2026 à 11:39