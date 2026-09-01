Seine-Maritime : plusieurs centaines de pots de tabac découverts dans un garage, près de Rouen

L’activité inhabituelle observée autour d’un garage à Saint-Étienne-du-Rouvray a éveillé les soupçons de policiers de la brigade cynophile en patrouille dans la soirée du vendredi 28 août, vers 22h45. En vérifiant les lieux, les fonctionnaires ont découvert plusieurs centaines de pots de tabac conditionnés.
Une quantité supplémentaire était entreposée dans un véhicule stationné devant le garage. Un second véhicule, susceptible d’être lié à l’un des suspects, a également été identifié sur place.
Une quantité supplémentaire était entreposée dans un véhicule stationné devant le garage. Un second véhicule, susceptible d’être lié à l’un des suspects, a également été identifié sur place.
Jugés en comparution immédiate
Plusieurs centaines de pots de tabac ont été saisis par les enquêteurs. L'enquête va devoir établir l'origine de leur provenance - Photo © DIPN76
Deux hommes âgés de 20 et 25 ans ont été interpellés dans le cadre d’une enquête de flagrance pour « détention frauduleuse de tabac manufacturé », indique une source policière. Les investigations doivent notamment permettre de déterminer l’origine de la marchandise et l’existence éventuelle d’un réseau de revente.
À l’issue de leur garde à vue, les deux suspects ont été déférés lundi devant le parquet afin d’être jugés en comparution immédiate.
À l’issue de leur garde à vue, les deux suspects ont été déférés lundi devant le parquet afin d’être jugés en comparution immédiate.
#Contrebande de #Tabac | Vendredi soir,le 28/08, #SaintÉtienneDuRouvray, les policiers ont découvert plusieurs centaines de pots de tabac de contrebande dans un garage et un véhicule.— Police nationale 76 (@PoliceNat76) September 1, 2026
Deux individus, 25 & 20 ans, ont été interpellés : déférés hier pour comparution immédiate. pic.twitter.com/htwxPA1XMo