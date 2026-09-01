 

Seine-Maritime : plusieurs centaines de pots de tabac découverts dans un garage, près de Rouen


Deux hommes de 20 et 25 ans ont été déférés au parquet après la découverte d’un important stock de tabac à Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime). Ils devaient être jugés en comparution immédiate.


Publié le Mardi 1 Septembre 2026 à 11:39


Le coffre du véhicule contenait des dizaines de pots de tabac de contrebande - Photo © DIPN76
Le coffre du véhicule contenait des dizaines de pots de tabac de contrebande - Photo © DIPN76
L’activité inhabituelle observée autour d’un garage à Saint-Étienne-du-Rouvray a éveillé les soupçons de policiers de la brigade cynophile en patrouille dans la soirée du vendredi 28 août, vers 22h45. En vérifiant les lieux, les fonctionnaires ont découvert plusieurs centaines de pots de tabac conditionnés.

Une quantité supplémentaire était entreposée dans un véhicule stationné devant le garage. Un second véhicule, susceptible d’être lié à l’un des suspects, a également été identifié sur place.

Jugés en comparution immédiate

Plusieurs centaines de pots de tabac ont été saisis par les enquêteurs. L'enquête va devoir établir l'origine de leur provenance - Photo © DIPN76
Plusieurs centaines de pots de tabac ont été saisis par les enquêteurs. L'enquête va devoir établir l'origine de leur provenance - Photo © DIPN76
Deux hommes âgés de 20 et 25 ans ont été interpellés dans le cadre d’une enquête de flagrance pour « détention frauduleuse de tabac manufacturé », indique une source policière. Les investigations doivent notamment permettre de déterminer l’origine de la marchandise et l’existence éventuelle d’un réseau de revente.

À l’issue de leur garde à vue, les deux suspects ont été déférés lundi devant le parquet afin d’être jugés en comparution immédiate.




Tags : contrebande de tabac, enquête, faits divers, police, Saint-Etienne-du-Rouvray, Seine-Maritime

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