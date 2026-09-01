Le Havre : un jeune homme contrôlé sans permis pour la troisième fois au volant d’une Clio

Le jeune homme a été contrôlé pour la troisième fois au volant d'une voiture alors qu'il n'a pas le permis - Illustration © Pexels
Une Renault Clio circulant en excès de vitesse et sans utiliser ses clignotants a attiré l'attention vers 1 h 20 d'un équipage de la brigade anticriminalité (BAC) entre l’avenue Édouard-Vaillant et l’avenue du 8-Mai-1945, au Havre.
Les policiers sont parvenus à intercepter la voiture avenue du 8-Mai-1945. Son conducteur, âgé de 21 ans, n’a pas été en mesure de présenter de permis de conduire. Les vérifications ont confirmé qu’il n’en était pas titulaire.
Le jeune homme, qui conduisait une voiture prêtée par un tiers, aurait reconnu avoir déjà été interpellé à deux reprises pour les mêmes faits. Le précédent contrôle remontait à moins de deux semaines.
Il a été placé en garde à vue. La Clio a été immobilisée et évacuée dans un garage réquisitionné.
Les policiers sont parvenus à intercepter la voiture avenue du 8-Mai-1945. Son conducteur, âgé de 21 ans, n’a pas été en mesure de présenter de permis de conduire. Les vérifications ont confirmé qu’il n’en était pas titulaire.
Le jeune homme, qui conduisait une voiture prêtée par un tiers, aurait reconnu avoir déjà été interpellé à deux reprises pour les mêmes faits. Le précédent contrôle remontait à moins de deux semaines.
Il a été placé en garde à vue. La Clio a été immobilisée et évacuée dans un garage réquisitionné.