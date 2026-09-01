Le Havre : un jeune homme contrôlé sans permis pour la troisième fois au volant d’une Clio

Un Havrais de 21 ans a été interpellé cette nuit de lundi à mardi après avoir été aperçu au volant d’une voiture roulant à vive allure. Il avait déjà été contrôlé deux fois pour conduite sans permis.

Publié le Mardi 1 Septembre 2026 à 19:41