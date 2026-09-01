Festival du film américain de Deauville : les recherches de séjours bondissent sur la Côte Fleurie

Le Festival du cinéma américain fait déjà son effet sur la Côte Fleurie. À l’approche de sa 52e édition, organisée du 4 au 13 septembre 2026 à Deauville (Calvados), Booking.com constate une nette hausse des recherches de séjours dans les principales destinations du secteur.
La progression est particulièrement marquée auprès des voyageurs français. Par rapport à la même période de 2025, les recherches augmentent de 41,2 % pour Deauville, de 52,2 % pour Honfleur et même de 62,4 % pour Trouville-sur-Mer.
La progression est particulièrement marquée auprès des voyageurs français. Par rapport à la même période de 2025, les recherches augmentent de 41,2 % pour Deauville, de 52,2 % pour Honfleur et même de 62,4 % pour Trouville-sur-Mer.
Un intérêt également soutenu à l’étranger
La tendance est aussi positive parmi la clientèle internationale, bien que plus modérée : les recherches progressent de 26,3 % pour Deauville, de 35,2 % pour Honfleur et de 18,1 % pour Trouville-sur-Mer.
Pour Deauville, les voyageurs étrangers les plus intéressés viennent principalement d’Allemagne, de Belgique, du Royaume-Uni, des Pays-Bas et de Suisse. L’Italie, l’Irlande, les États-Unis et le Luxembourg figurent également parmi les marchés les plus actifs.
Trouville-sur-Mer attire sensiblement les mêmes clientèles. Une hausse spectaculaire se détache toutefois : les recherches effectuées depuis la Pologne bondissent de 617,6 % sur un an.
Ces données confirment l’attrait touristique exercé par le Festival du cinéma américain sur l’ensemble de la Côte Fleurie. Elles mesurent toutefois des intentions de recherche et non le nombre de réservations effectivement réalisées.
Pour Deauville, les voyageurs étrangers les plus intéressés viennent principalement d’Allemagne, de Belgique, du Royaume-Uni, des Pays-Bas et de Suisse. L’Italie, l’Irlande, les États-Unis et le Luxembourg figurent également parmi les marchés les plus actifs.
Trouville-sur-Mer attire sensiblement les mêmes clientèles. Une hausse spectaculaire se détache toutefois : les recherches effectuées depuis la Pologne bondissent de 617,6 % sur un an.
Ces données confirment l’attrait touristique exercé par le Festival du cinéma américain sur l’ensemble de la Côte Fleurie. Elles mesurent toutefois des intentions de recherche et non le nombre de réservations effectivement réalisées.
La méthode
Booking.com a comparé les recherches effectuées entre le 1er juin et le 23 août 2026 pour des séjours prévus du 4 au 13 septembre, avec celles enregistrées sur la même période en 2025.
Booking.com a comparé les recherches effectuées entre le 1er juin et le 23 août 2026 pour des séjours prévus du 4 au 13 septembre, avec celles enregistrées sur la même période en 2025.