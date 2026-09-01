Festival du film américain de Deauville : les recherches de séjours bondissent sur la Côte Fleurie

À quelques jours de l’ouverture du Festival du cinéma américain, Deauville, Trouville-sur-Mer et Honfleur enregistrent une forte progression des recherches d’hébergement, selon Booking.com. L’intérêt dépasse largement les frontières françaises.

Publié le Mardi 1 Septembre 2026 à 12:26