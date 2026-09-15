Mardi 15 septembre 2026 : les 5 infos du jour

1. Eure : trois hommes soupçonnés d’avoir volé 1 200 litres de carburant
Trois hommes ont été surpris en train de siphonner le réservoir d’un poids lourd à Saint-Mards-de-Fresne (Eure) et interpellés en flagrant délit par les gendarmes. Près de 500 litres de carburant ont été retrouvés dans leur véhicule et les investigations ont permis de les rapprocher de deux autres vols commis à Orbec (Calvados), portant le total à environ 1 200 litres.
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2. Sotteville-lès-Rouen : quatre adolescents interpellés après une tentative de cambriolage
Quatre adolescents âgés de 15 à 17 ans ont été appréhendés après une tentative de cambriolage dans une habitation de la rue Daudé-Bancel, à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime). Deux d’entre eux ont été surpris dans la propriété alors qu’ils tentaient de prendre la fuite par le toit, tandis que les deux autres ont été rattrapés peu après par des policiers venus en renfort.
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3. Dieppe : à contresens avec près de 3 grammes d’alcool dans le sang
Un automobiliste a été intercepté après avoir été aperçu circulant à contresens boulevard du Maréchal-Joffre, à Dieppe (Seine-Maritime). Le conducteur présentait une alcoolémie de 1,38 mg par litre d’air expiré, soit environ 2,76 g par litre de sang ; son dépistage aux stupéfiants s’est révélé négatif.
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4. Sotteville-lès-Rouen : du cannabis et plus de 2 000 euros découverts dans une voiture
Un homme de 25 ans a été contrôlé dans la nuit sur le parking d’un supermarché de la rue Gaston-Contremoulins, à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime), alors qu’il confectionnait un joint dans sa voiture. Les policiers ont découvert de la résine de cannabis et plus de 2 000 euros en petites coupures dans l’habitacle ; le conducteur a été placé en garde à vue.
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5. Eure : une touriste allemande décède à bord d’un bateau de croisière
Une Allemande de 80 ans a été victime d’un malaise cardiaque alors qu’elle se trouvait à bord d’un bateau de croisière amarré à Amfreville-sous-les-Monts (Eure). En arrêt cardio-respiratoire à l’arrivée des secours, l’octogénaire n’a pas pu être réanimée malgré les soins prodigués.
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Trois hommes ont été surpris en train de siphonner le réservoir d’un poids lourd à Saint-Mards-de-Fresne (Eure) et interpellés en flagrant délit par les gendarmes. Près de 500 litres de carburant ont été retrouvés dans leur véhicule et les investigations ont permis de les rapprocher de deux autres vols commis à Orbec (Calvados), portant le total à environ 1 200 litres.
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2. Sotteville-lès-Rouen : quatre adolescents interpellés après une tentative de cambriolage
Quatre adolescents âgés de 15 à 17 ans ont été appréhendés après une tentative de cambriolage dans une habitation de la rue Daudé-Bancel, à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime). Deux d’entre eux ont été surpris dans la propriété alors qu’ils tentaient de prendre la fuite par le toit, tandis que les deux autres ont été rattrapés peu après par des policiers venus en renfort.
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3. Dieppe : à contresens avec près de 3 grammes d’alcool dans le sang
Un automobiliste a été intercepté après avoir été aperçu circulant à contresens boulevard du Maréchal-Joffre, à Dieppe (Seine-Maritime). Le conducteur présentait une alcoolémie de 1,38 mg par litre d’air expiré, soit environ 2,76 g par litre de sang ; son dépistage aux stupéfiants s’est révélé négatif.
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4. Sotteville-lès-Rouen : du cannabis et plus de 2 000 euros découverts dans une voiture
Un homme de 25 ans a été contrôlé dans la nuit sur le parking d’un supermarché de la rue Gaston-Contremoulins, à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime), alors qu’il confectionnait un joint dans sa voiture. Les policiers ont découvert de la résine de cannabis et plus de 2 000 euros en petites coupures dans l’habitacle ; le conducteur a été placé en garde à vue.
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Une Allemande de 80 ans a été victime d’un malaise cardiaque alors qu’elle se trouvait à bord d’un bateau de croisière amarré à Amfreville-sous-les-Monts (Eure). En arrêt cardio-respiratoire à l’arrivée des secours, l’octogénaire n’a pas pu être réanimée malgré les soins prodigués.
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