Sotteville-lès-Rouen : du cannabis et plus de 2 000 euros découverts dans sa voiture

Un homme de 25 ans a été interpellé dans la nuit de lundi à mardi à Sotteville-lès-Rouen. Les policiers ont découvert de la résine de cannabis et plus de 2 000 euros en espèces dans son véhicule.

Publié le Mardi 15 Septembre 2026 à 12:02