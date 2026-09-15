 

Sotteville-lès-Rouen : du cannabis et plus de 2 000 euros découverts dans sa voiture


Un homme de 25 ans a été interpellé dans la nuit de lundi à mardi à Sotteville-lès-Rouen. Les policiers ont découvert de la résine de cannabis et plus de 2 000 euros en espèces dans son véhicule.


Publié le Mardi 15 Septembre 2026 à 12:02


L'automobiliste était en train de confectionner un joint quand les policiers l'ont contrôlé - Illustration © Adobe Stock
L'automobiliste était en train de confectionner un joint quand les policiers l'ont contrôlé - Illustration © Adobe Stock
Une patrouille de police a remarqué, cette nuit aux alentours de minuit, un véhicule stationné moteur tournant sur le parking d’un supermarché de la rue Gaston-Contremoulins, à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime).

Lors du contrôle, les fonctionnaires ont constaté que le conducteur confectionnait une cigarette artisanale dégageant une forte odeur de cannabis. Dans l’habitacle, ils ont découvert un récipient contenant de la résine de cannabis ainsi que plusieurs billets de banque, pour un montant supérieur à 2 000 euros en petites coupures.

Garde à vue

Le conducteur, âgé de 25 ans, a été interpellé pour détention, acquisition et transport de produits stupéfiants. Il a ensuite été conduit au commissariat où il a été placé en garde à vue pour être auditionné par les enquêteurs.. 


Tags : enquête, faits divers, police, Seine-Maritime, Sotteville-lès-Rouen

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