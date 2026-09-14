Seine-Maritime : trois blessés dont deux désincarcérés dans un accident sur l'autoroute A13

Deux personnes ont dû être désincarcérées après un accident entre deux voitures sur l’autoroute A13, dans le sens Paris-Caen, ce lundi 14 septembre. Les secours ont été appelés à 12h20 pour intervenir au point kilométrique 113, « sur l’A13, à hauteur d’Oissel-sur-Seine.
À leur arrivée, deux occupants étaient bloqués dans l’un des véhicules. Un troisième, qui se trouvait dans l’autre voiture, avait pu sortir. Treize sapeurs-pompiers et quatre engins ont été mobilisés, en présence du SMUR, de la police et des équipes de la SAPN.
À leur arrivée, deux occupants étaient bloqués dans l’un des véhicules. Un troisième, qui se trouvait dans l’autre voiture, avait pu sortir. Treize sapeurs-pompiers et quatre engins ont été mobilisés, en présence du SMUR, de la police et des équipes de la SAPN.
Trois blessés transportés à l’hôpital
Les deux personnes désincarcérées, un homme de 39 ans et une femme de 35 ans, ont été transportées au centre hospitalier des Feugrais, à Elbeuf. Le troisième blessé, un homme de 40 ans, a été conduit au CHU Charles-Nicolle à Rouen. Tous trois ont été pris en charge en urgence relative, selon le bilan définitif communiqué par le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76)
L’intervention a duré environ deux heures. Trois des cinq voies de circulation ont été neutralisées le temps de sécuriser les lieux et de porter secours aux victimes. Une enquête a été ouverte afin de détermliner les circonstances de la collision.
L’intervention a duré environ deux heures. Trois des cinq voies de circulation ont été neutralisées le temps de sécuriser les lieux et de porter secours aux victimes. Une enquête a été ouverte afin de détermliner les circonstances de la collision.
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