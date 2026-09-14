Seine-Maritime : trois blessés dont deux désincarcérés dans un accident sur l'autoroute A13

Les deux personnes désincarcérées, un homme de 39 ans et une femme de 35 ans, ont été transportées au centre hospitalier des Feugrais, à Elbeuf. Le troisième blessé, un homme de 40 ans, a été conduit au CHU Charles-Nicolle à Rouen. Tous trois ont été pris en charge en urgence relative, selon le bilan définitif communiqué par le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76)



L’intervention a duré environ deux heures. Trois des cinq voies de circulation ont été neutralisées le temps de sécuriser les lieux et de porter secours aux victimes. Une enquête a été ouverte afin de détermliner les circonstances de la collision.