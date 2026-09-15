Eure : surpris en plein siphonnage, trois hommes soupçonnés d’avoir volé 1 200 litres de carburant

Dans leur véhicule, les militaires ont découvert près de 500 litres de carburant répartis dans 24 bidons - Photo publiée par la gendarmerie27 suir sa page Facebook
Un témoin a mis fin à leur équipée nocturne. Dans la nuit du 8 au 9 septembre, vers 1 heure, trois hommes ont été surpris alors qu’ils siphonnaient le réservoir d’un poids lourd stationné à Saint-Mards-de-Fresne, dans l’Eure.
Prévenus par ce témoin, les gendarmes de la communauté de brigades de Bernay, et leurs collègues du peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG), se sont rapidement rendus sur place. Les trois suspects ont été interpellés en flagrant délit. Dans leur véhicule, près de 500 litres de carburant répartis dans 24 bidons ont été découverts, relate la gendarmerie de l'Eure sur sa page Facebook.
Prévenus par ce témoin, les gendarmes de la communauté de brigades de Bernay, et leurs collègues du peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG), se sont rapidement rendus sur place. Les trois suspects ont été interpellés en flagrant délit. Dans leur véhicule, près de 500 litres de carburant répartis dans 24 bidons ont été découverts, relate la gendarmerie de l'Eure sur sa page Facebook.
Deux autres vols élucidés à Orbec
Les investigations effectuées pendant les gardes à vue ont permis de rapprocher les suspects de deux autres vols de carburant commis en juillet à Orbec, dans le Calvados. Une société de transport de voyageurs avait alors été délestée d’environ 700 litres.
Lors des perquisitions, les gendarmes ont également retrouvé deux portails provenant du poids lourd ciblé à Saint-Mards-de-Fresne. Cinq grammes de résine de cannabis ont par ailleurs été saisis dans le véhicule utilisé par les mis en cause.
Selon la gendarmerie de l’Eure, les trois hommes ont reconnu l’ensemble des faits qui leur sont reprochés. Ils devront prochainement répondre de ces vols devant la justice.
Au total, les enquêteurs leur attribuent le vol d’environ 1 200 litres de carburant. La gendarmerie souligne que l’intervention a été rendue possible grâce au signalement rapide d’un témoin et rappelle que tout comportement suspect doit être signalé en composant le 17.
Lors des perquisitions, les gendarmes ont également retrouvé deux portails provenant du poids lourd ciblé à Saint-Mards-de-Fresne. Cinq grammes de résine de cannabis ont par ailleurs été saisis dans le véhicule utilisé par les mis en cause.
Selon la gendarmerie de l’Eure, les trois hommes ont reconnu l’ensemble des faits qui leur sont reprochés. Ils devront prochainement répondre de ces vols devant la justice.
Au total, les enquêteurs leur attribuent le vol d’environ 1 200 litres de carburant. La gendarmerie souligne que l’intervention a été rendue possible grâce au signalement rapide d’un témoin et rappelle que tout comportement suspect doit être signalé en composant le 17.
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