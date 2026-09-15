Eure : surpris en plein siphonnage, trois hommes soupçonnés d’avoir volé 1 200 litres de carburant

Les investigations effectuées pendant les gardes à vue ont permis de rapprocher les suspects de deux autres vols de carburant commis en juillet à Orbec, dans le Calvados. Une société de transport de voyageurs avait alors été délestée d’environ 700 litres.



Lors des perquisitions, les gendarmes ont également retrouvé deux portails provenant du poids lourd ciblé à Saint-Mards-de-Fresne. Cinq grammes de résine de cannabis ont par ailleurs été saisis dans le véhicule utilisé par les mis en cause.



Selon la gendarmerie de l’Eure, les trois hommes ont reconnu l’ensemble des faits qui leur sont reprochés. Ils devront prochainement répondre de ces vols devant la justice.



Au total, les enquêteurs leur attribuent le vol d’environ 1 200 litres de carburant. La gendarmerie souligne que l’intervention a été rendue possible grâce au signalement rapide d’un témoin et rappelle que tout comportement suspect doit être signalé en composant le 17.