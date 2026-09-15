Sotteville-lès-Rouen : quatre adolescents surpris lors d’une tentative de cambriolage

Les policiers sont intervenus vers 21 h 20 pour une tentative de vol par effraction dans une habitation. Sur place, ils ont constaté des dégradations sur des abris de jardin ainsi que sur la porte d’entrée du domicile. Plusieurs outils ont également été découverts devant celle-ci.



Quatre adolescents ont été surpris dans la propriété. Deux d’entre eux, âgés de 16 et 17 ans, ont été interpellés alors qu’ils tentaient de prendre la fuite en passant par le toit.