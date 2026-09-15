Sotteville-lès-Rouen : quatre adolescents surpris lors d’une tentative de cambriolage

Des dégradations ont été constatées sur une porte d'entrée devant laquelle des outils ont été retrouvés - Illustration © Adobe Stock
Les policiers sont intervenus vers 21 h 20 pour une tentative de vol par effraction dans une habitation. Sur place, ils ont constaté des dégradations sur des abris de jardin ainsi que sur la porte d’entrée du domicile. Plusieurs outils ont également été découverts devant celle-ci.
Quatre adolescents ont été surpris dans la propriété. Deux d’entre eux, âgés de 16 et 17 ans, ont été interpellés alors qu’ils tentaient de prendre la fuite en passant par le toit.
Quatre adolescents ont été surpris dans la propriété. Deux d’entre eux, âgés de 16 et 17 ans, ont été interpellés alors qu’ils tentaient de prendre la fuite en passant par le toit.
Rattrapés par des policiers en renfort
Les deux autres suspects étaient parvenus à s’enfuir avant d’être très vite retrouvés et arrêtés par un équipage venu en renfort. Ils sont âgés de 15 et 17 ans.
Les quatre mineurs ont été conduits à l’hôtel de police et placés à la disposition d’un officier de police judiciaire. Les investigations doivent notamment préciser leur implication et déterminer si les outils retrouvés leur appartiennent. Le parquet devra se prononcer sur les suites judiciaires.
Les quatre mineurs ont été conduits à l’hôtel de police et placés à la disposition d’un officier de police judiciaire. Les investigations doivent notamment préciser leur implication et déterminer si les outils retrouvés leur appartiennent. Le parquet devra se prononcer sur les suites judiciaires.
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