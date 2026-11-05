Manifestations du 5 novembre : 17 500 participants, onze interpellations et des tensions à Rouen et dans plusieurs lycées

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La journée de mobilisation a rassemblé jusqu’à 17 500 manifestants dans cinq villes de Seine-Maritime, selon la préfecture. Si les cortèges se sont globalement déroulés dans le calme, des incidents ont éclaté à Rouen et aux abords de plusieurs établissements scolaires.

Publié le Jeudi 5 Novembre 2026 à 18:40