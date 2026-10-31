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Tags : Rouen, Seine-Maritime


Laurent Nuñez à Rouen ce samedi : le ministre de l’Intérieur vient superviser le dispositif de sécurité

Ce déplacement du ministre intervient alors qu'une manifestation est annoncée dans la ville et que les autorités redoutent de nouveaux débordements.- Illustration DIPN76


Le ministre de l’Intérieur est attendu en fin d’après-midi à Rouen, où un dispositif de sécurité renforcé a été mis en place face aux risques de troubles à l’ordre public.


Publié le Samedi 31 Octobre 2026 à 09:48


Laurent Nuñez à Rouen ce samedi : le ministre de l’Intérieur vient superviser le dispositif de sécurité
Laurent Nuñez se rendra ce samedi 31 octobre à Rouen, dans un contexte de tensions après les violences et dégradations survenues ces dernières semaines dans la capitale normande. Ce déplacement intervient alors qu'une manifestation est annoncée dans la ville et que les autorités redoutent de nouveaux débordements.

Le ministre de l’Intérieur doit arriver juste avant 17 heures à la préfecture de Seine-Maritime, où il participera à une réunion d’échanges institutionnels consacrée à la prévention des troubles et au maintien de l’ordre.

Un briefing avec les forces de l’ordre

Laurent Nuñez rejoindra ensuite l’hôtel de police de Rouen, rue Brisout-de-Barneville. Il assistera à un briefing opérationnel, avant de saluer les policiers mobilisés et d’échanger avec eux.

Cette visite ministérielle intervient dans le prolongement des mesures de sécurité renforcées décidées par le préfet de Seine-Maritime, notamment après les violences du 17 octobre à Rouen et au Havre et les affrontements entre groupes d’ultradroite et d’ultragauche du 24 octobre dans le centre-ville de Rouen.

L’objectif affiché des autorités est de garantir le droit de manifester tout en prévenant de nouveaux affrontements et dégradations.

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