Laurent Nuñez à Rouen ce samedi : le ministre de l’Intérieur vient superviser le dispositif de sécurité

Ce déplacement du ministre intervient alors qu'une manifestation est annoncée dans la ville et que les autorités redoutent de nouveaux débordements.- Illustration DIPN76

Le ministre de l’Intérieur est attendu en fin d’après-midi à Rouen, où un dispositif de sécurité renforcé a été mis en place face aux risques de troubles à l’ordre public.

Publié le Samedi 31 Octobre 2026 à 09:48