Lundi 14 septembre 2026 : les 5 infos du jour

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Environ 180 habitants de La Couture-Boussey (Eure) sont concernés par des restrictions après des dysfonctionnements sur le réseau d’eau potable. L’eau du robinet ne doit plus être utilisée pour boire, se laver les dents, préparer les repas ou assurer la toilette des nourrissons ; des bouteilles doivent être distribuées en porte-à-porte jusqu’au retour à une situation conforme.Deux voitures sont entrées en collision à la mi-journée sur l’A13, dans le sens Paris-Caen, au point kilométrique 113 à hauteur d’Oissel-sur-Seine (Seine-Maritime). Deux victimes, un homme de 39 ans et une femme de 35 ans, ont dû être désincarcérées ; avec un troisième homme de 40 ans, elles ont été transportées en urgence relative vers les hôpitaux d’Elbeuf et de Rouen.Un incendie s’est déclaré dans la nuit au deuxième étage d’un immeuble de la rue de Nétreville, à Évreux (Eure). Une femme de 38 ans et un garçon de 10 ans, sortis de l’appartement avant l’arrivée des secours, ont été pris en charge en urgence relative puis transportés au centre hospitalier Jean-Louis-Debré.Le propriétaire d’une maison de la rue du Parc-de-Marly, à Louveciennes (Yvelines), a prévenu la police après avoir reçu sur son téléphone une alerte signalant une intrusion. Grâce aux indications précises d’un voisin sur la direction de fuite des suspects, deux adolescents de 14 ans ont rapidement été retrouvés et interpellés.Un poids lourd s’est couché sur les voies de l’A28 à Vismes, dans la Somme, entraînant dès 5 h 45 la coupure de l’autoroute dans le sens Rouen-Abbeville. Les automobilistes venant de Seine-Maritime ont été contraints de quitter l’axe à l’échangeur de la Vallée de la Bresle et de suivre une déviation par la RD928.